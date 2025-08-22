Un nutricionista habla claro sobre la proteína que necesitas tomar realmente cada día: «Lo que no se mide...»

Hay quien lo llama histeria, hay quien se asombra, hay quien se desvive, pero indudablemente eso del gimnasio y la alimentación bien, bien cuidada viene ganando enteros en los últimos años. No son pocos los que se involucran con el asunto y agudizan los matices, tratan de romper moldes y tópicos y comparten sus quehaceres a través de sus redes sociales.

En su particular paseo de la fama, hace algunos meses asistió a The Wild Project el reconocido Roberto Vidal, un dietista, nutricionista y profesor universitario especializado en mejora de la composición corporal que ronda los 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Él y Jordi Wild hablaron, entre otras cosas, de las famosas proteínas: ¿cuánto debe tomarse al día?

¿Qué cantidad de proteínas deberíamos tomar al día?

Vidal no duda en tirar de apuntes: «Según la OMS (Organizacción Mundial de la Salud), lo ideal es tomar 0,8 gramos diarios de proteína por cada kilo de peso». Matiza, no obstante: «En sujetos sedentarios, aunque quizá se quede un poco corto, habría que subir la cuota al gramo; en activos, al gramo y medio».

Llegados a tal punto, Jordi pregunta, con ese tono tan suyo: «Mójate, ¿eres partidario de medir al dedillo todo ingrediente de la comida, como hacen algunos?». Vidal lo recomineda, sí, para aquel que aún ande iniciándose en un proceso de mejora de composición corporal. Insiste, no obstante, en la absurdidad de pesar la verdura: «Si vuestro nutricionista os la limita, huid», antes de citar otra frase: «Lo que no se mide, no se puede cuantificar; lo que no se cuantifica, no mejora; y lo que no mejora, se degrada».

Vidal alerta sobre el riesgo de consumir menos proteína de la debida: «Los tejidos están compuestos por proteínas, y dado que estamos haciendo constantemente recambio celular, necesitamos nuevos aminoácidos, que hacen de ladrillos en esa reconstrucción. Si hay carencia de proteína, va a haber también un empeoramiento de esa renovación celular». «Si hay exceso», añade, «no pasará nada, siempre y cuando no haya patología renal. Excretarás el sobrante».