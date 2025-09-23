Mario Picazo alerta de la llegada de lluvias en estas zonas de España y adelanta si habrá veranillo de San Miguel: «Hará que las temperaturas...»

El verano ya ha quedado atrás y el otoño ha comenzado este lunes, 22 de septiembre, con un cambio brusco de las temperaturas y el tiempo en prácticamente todo el país.

Las temperaturas de la última semana se registraron como más altas de lo normal para la época y, con el cambio de estación, el bajón térmico ha sido repentino y ha pillado a muchos por sorpresa en casi todo el territorio, especialmente en el centro y norte.

Las lluvias también han vuelto a muchas zonas, especialmente en Cataluña, donde estas causaron que se tuvieran que evacuar a casi 30 personas del Funicular de Sant Joan de Montserrat (Barcelona) y por las que dos personas han muerto al ser arrastrado su coche por la crecida del río Bitlles.

La situación de estos pasados domingo y lunes se corresponde con los pronósticos que dio la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros meteorólogos como Mario Picazo, quien, de nuevo, ofrece su previsión del tiempo para esta semana, el cual puede verse influido por el huracán Gabrielle.

«Cambios importantes en la situación meteorológica esta semana con la llegada de aire frío por el norte peninsular, esa vaguada que se ha colado por el norte va a dejar precipitaciones. Se va a convertir en una dana que afectará a zonas del sur de Europa y, potencialmente generará precipitaciones de lunes a jueves prácticamente en el norte y algunas zonas del Mediterráneo», ha comenzado indicando Picazo.

El otoño arranca este lunes 22S con un importante descenso de las temperaturas. A eso hay que sumar el riesgo de tormentas fuertes en zonas del nordeste peninsular y Baleares y para el fin de semana la llegada de los restos del huracán #Gabrielle a Galicia https://t.co/bSYftAty2O pic.twitter.com/TgyykOql6Z — Mario Picazo (@picazomario) September 21, 2025

Este martes, 23 de septiembre, las lluvias se notarán solo en algunos puntos determinados: «El aire frío todavía seguirá presente, con temperaturas contenidas en gran parte del país. Las precipitaciones se concentrarán en zonas del norte y en puntos aislados del litoral Mediterráneo, entre las costas de la península y Baleares».

De cara al miércoles ese aire frío se irá yendo poco a poco por el Mediterráneo, «no sin antes dejar precipitaciones en el Cantábrico y Baleares. Las temperaturas seguirán contenidas, pero empezarán a percibirse ligeras subidas en el sur», indica Picazo desde eltiempo.es.

¿Habrá veranillo de San Miguel?

Será el jueves cuando ya el ambiente sea más estable y las temperaturas se vayan volviendo más suaves conforme va llegando el fin de semana, días en los que «podríamos tener un pequeño veranillo de San Miguel». Según Picazo, se trataría de «un veranillo tímido que hará que las temperaturas se suavicen pero no llega el calor intenso de días atrás».

Respecto a la influencia del huracán Gabrielle, el meteorólogo indica que sus restos van a llegar «en forma de tormenta tropical a las Azores y que luego podría llegar como una borrasca profunda a zonas del noroeste peninsular de cara al fin de semana que viene, aunque afectará más a Francia y a las Islas Británicas» explica.

Lo que sí queda claro es que el calor ya no volverá a darse de manera intensa y, lo máximo que podremos ver en los termómetros serán algunas zonas del sur peninsular que lleguen a los 30 grados al final de esta primera semana de otoño.