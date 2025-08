Manolo Lama saca a la luz una historia con Drazen Petrovic subido a un Porsche dentro del Bernabéu: «Florentino no lo dejaría»

Todo el mundo conoce al Manolo Lama narrador del Real Madrid y de la Selección en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, o al Manolo Lama presentador del extinto El Golazo de GOL. Pero algunos no saben de la cobertura baloncestística de Manolo Lama en la Cadena SER durante los años ochenta y noventa.

Un periodista deportivo todoterreno, como se comprueba durante los Juegos Olímpicos, donde Lama dirige la cobertura que realiza la Cadena COPE desde el terreno. Y que antes de narrar a los Iniesta, Xavi, Villa, Torres, Lamine Yamal o Nico Williams hizo lo propio con Dražen Petrović, Fernando Martín, Juanma Iturriaga, Arvydas Sabonis o Toni Kukoc.

Y no solo cubría el baloncesto, sino también a sus protagonistas. Y con una cercanía con los jugadores impensable en la actualidad. Así lo ha contado Lama en El Partidazo de la Cadena COPE, donde ha detallado una serie de anécdotas con Dražen Petrović, uno de los mejores jugadores europeos de todos los tiempos.

La historia de Dražen Petrović en el césped del Bernabéu

Manolo Lama contó que él fue uno de los privilegiados en tener una relación muy estrecha con el croata que inicialmente (durante la década de los ochenta) representó a la poderosa selección de Yugoslavia.

«Metimos a Petrović hasta el círculo central del Bernabéu con el Porsche»

«El vicepresidente del Madrid entonces era Mariano Jaquotot, que era el jefe de la sección de basket. Él tenia en Cuzco una oficina de importación de café y debajo de ella había un concesionario de Porsche. Yo tenía 20 años y le digo 'Mariano, ¿tú me podrías conseguir que me dejaran un Porsche? Quiero hacer un reportaje con Dražen Petrović'», cuenta.

Y se lo dejaron. «Emilio de Villota estaba en Porsche, nos lo dejan y yo lo metí en el Bernabéu con Petrović montado en el coche. Metimos a Petrović hasta el círculo central del Bernabéu con el Porsche. Imagínate esto ahora… Florentino no lo dejaría y, si me ve, todavía menos. Se baja del Porsche y le tuve allí tirando penaltis», reconoce.

La idea del reportaje surgió de una propuesta de Pedro Pablo Parrado al propio Lama y a José Ramón de la Morena para vender a una televisión privada una serie de contenidos con protagonistas del mundo del deporte. «Ese reportaje no salió en la vida. Yo no tengo ni la copia. Solo lo puede tener Parrado, que se lo daría no sé a quién, y ese no sé quién lo tendría en un cajón y lo tiraría», asegura Lama.

Lama, en el hotel de Yugoslavia gracias a Petrović

Lama también contó otra anécdota con Dražen Petrović durante el EuroBasket de 1989 que se celebró en Belgrado. Lo venció la todopoderosa Yugoslavia aplastando a sus rivales, con Petrović, Danilović, Kukoc, Divac o Radja.

El periodista realizaba la cobertura del mismo para la Cadena SER y aprovechó su amistad con Dražen para que el jugador, que había disputado la temporada 1988-89 en el Real Madrid, entrara con asiduidad en la radio a modo de previa y de resumen de la jornada.

«Dražen, baja, pone firme a los policías y les dice que voy a ir todos los días, así que a partir de ese momento era alfombra roja»

«'Dražen, ¿por qué no me haces todos los días dos comentarios?' Tenía que ir todas las noches en Belgrado a su hotel, donde estaba concentrada la selección yugoslava. Llegaba al hotel y había dos policías, cuatro de seguridad de los que daban miedo… y yo no sabía nada de inglés. 'Vengo a hablar con Dražen Petrović'. Yo ahí esperando, 'yo soy amigo de Dražen Petrović', les decía. De repente, no recuerdo quién llama a Dražen, baja, pone firme a los policías y les dice que voy a ir todos los días, así que a partir de ese momento era alfombra roja», revela.

Aunque lo mejor estaba por ocurrir. «Nos subimos al ascensor, llegamos a la planta y hay una humareda tremenda, tíos pasando en calzoncillos, descalzos... Y Dražen me mete en una habitación, una timba con botellas de vodka, fumando cigarros... Nunca se me olvidará la imagen de Vranković con un puro más grande que Vranković».

«El mejor jugador que había en ese momento y ni una pela. Esto habla un poco de la vergüenza que es ahora el mundo del deporte»

Una crónica a coste cero. «Los yugoslavos me miraban. 'Este es mi hermano', les decía Dražen. Me hacía su crónica de dos minutos y en un castellano perfecto. Gratis, ni una pela. El mejor jugador que había en ese momento y ni una pela, yo se lo pedí y me dijo que sí sin ningún problema. Esto habla un poco de la vergüenza que es ahora el mundo del deporte con la burbuja de cristal con la cantidad de gente que rodea a los deportistas, que aquí todo el mundo trinca», asegura Lama.