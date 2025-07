Maldini zanja el debate y desvela de qué equipo es: «Mucha gente no me cree, pero es verdad...»

No hay pregunta que menos beneficios pueda reportar a un periodista deportivo que la de qué equipo es. Al fin y al cabo, en su actividad profesional diaria, ha de opinar de multitud de conjuntos y de jugadores y mostrarse partidario de una manera tan abierta de uno de ellos le quitaría credibilidad.

Por supuesto, hay periodistas que no ocultan sus colores, unos porque no están ligados a los deportes en su profesión y desvelar esa afición no les va a perjudicar; y otros, aun siendo los deportes su ocupación, porque les es indiferente.

En el caso de los trabajadores de Movistar Plus+ o DAZN, los propietarios de los derechos de Primera División en España, decantarse por uno u otro —principalmente, Real Madrid o Barcelona— les dejaría señalados.

Por eso, raro es aquel periodista que, en activo, se moja sobre el equipo al que apoya. El 18 de julio de 2025, el día que Julio Maldonado 'Maldini' cumple 58 años, el mítico periodista de Canal+, ahora en Movistar Plus+, Cadena COPE y Mundo Maldini, ha contestado esta pregunta que siempre genera inquietud entre los espectadores.

Maldini desvela de qué equipo es

Por su aniversario, Radio Marca ha llamado a Maldini para felicitarle y conversar un rato con Vicente Ortega. Si bien este último parecía no querer colocarle directamente la cuestión a Julio Maldonado, él ha sido quien ha respondido por iniciativa propia.

«Mucha gente no me cree, pero yo no soy de ningún equipo, soy más de jugadores que de equipos», empezó su argumento. «Cuando comento partidos de Champions en Movistar me gusta que ganen los equipos españoles», continuó, antes de citar dos equipos en concreto del que ha sido simpatizante a lo largo de su vida.

«Fui muy del Madrid de la Quinta del Buitre y del Barça de Guardiola» Maldini

«Fui muy del Madrid de la Quinta del Buitre, porque disfrutaba mucho con ese equipo, y también fui muy del Barça de Guardiola, porque disfrutaba mucho con ese equipo. Yo quería que en esos momentos ganara el Madrid de la Quinta o el Barça de Guardiola, porque pensaba que, para lo bien que jugaban, merecía un premio», destaca.

Finalmente, Maldini acaba 'mojándose' sobre su verdadero equipo. «Lo digo sinceramente, el único equipo que yo quiero que gane siempre es la selección española, más ahora que con De la Fuente tengo una buena relación. Mucha gente no me cree, pero es verdad, eh, por eso mucha gente dice que si soy del Barça o del Madrid al 50%», finalizó su respuesta.