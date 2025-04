Una madre decide no ir a la boda de su hija y la razón que da para justificar su decisión asombra a muchos: «Lo volvería a hacer»

Los momentos de mayor felicidad de una persona suelen estar ligados a los seres queridos. El nacimiento de un hijo y ver cómo crece, la boda con la persona escogida para el amor, el reencuentro con los amigos de toda la vida, especialmente con aquellos que las circunstancias acaban alejando, son algunas de las vivencias que mucha gente sitúa como las mejores que perduran en su retina.

En este ranking, en efecto, los hijos y sus logros tienen mucho peso. Descubrir el embarazo, a veces tras una intensa búsqueda, y el parto o los primeros meses del bebé son imborrables pero también sus primeros pasos y palabras o la autonomía que van cogiendo cuando empiezan el colegio. Aunque con la adolescencia pueden llegar algunas dificultades, la felicidad de un hijo no se paraliza y sigue dando nuevos capítulos con la mayoría de edad del primogénito.

Por este motivo la historia que ahora se ha viralizado puede chocar y mucho. Y es que Carlitos Jiménez, un joven gaditano, ha explicado a través de su TikTok (@elruineromayor) por qué su madre no acudió a la boda de su hermana a pesar de ser su hija. A muchos les sorprende esta decisión, teniendo en cuenta que la boda de los hijos o que llegue su descendencia también se cuelan en los mejores momentos de toda persona.

«Es lo que hay»

«Ahora os va a contar mi madre por qué no fue a la boda de mi hermana», empieza Carlitos la grabación, en la que también aparece precisamente la hija, que confiesa que «todavía no sé yo por qué no vino a mi boda». La madre, con un lenguaje excesivamente directo, comenta que lo hizo «porque me salió del c... y lo volvería a hacer».

El 'tiktoker' insiste en saber el motivo y entonces ella, con una cierta contundencia, apunta que «me enteré la última y pues eso es lo que hay». Resulta curioso que a pesar de no haber acudido a la ceremonia la señora sí tiene una foto grande colgada de su hija del día de la boda en el comedor de casa.

La cuestión no se acaba aquí y es que, como la propia madre explica, «ahora se casa mi nieta» y, como Carlitos desvela, «no va a ir a la boda... ¿por qué?». En este caso, la mujer espeta que «tengo que ir a Palma [donde se sobreentiende que será el evento] y está muy lejos». El gaditano acaba entre risas el vídeo recordando que a la suya sí que fue, «de chiripa», y que su madre le parió en el ascensor y que le pusieron mal el nombre en el registro.

El vídeo supera ya más de 166.000 visualizaciones y cosecha decenas de comentarios. Mientras alguno apunta que «vaya madre», otros confiesan que «mis padres hicieron lo mismo. Pues nada, ellos se lo perdieron» y también hay quien se lo toma a la broma y le dice al 'tiktoker' que «casi no va a tu parto». Además, para responder a aquellos que dudaban de si la historia iba en broma, Carlitos confirma que «es verdad».