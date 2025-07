Dejan a su hijo de 10 años en el aeropuerto del Prat y se van de vacaciones sin él por tener el pasaporte caducado: «Totalmente surrealista»

Se dice que los aeropuertos son como ciudades porque ambos emplazamientos ven a diario un gran volumen de personas en movimiento y tienen un gran engranaje para hacer funcionar a la perfección y a la vez todos sus servicios, desde la seguridad a sus comercios, baños o limpieza. Por poner solo un ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, uno de los más importantes de España, pasan a diario unas 150.000 personas.

Ante tales cifras, el ajetreo es total y las historias, bonitas y tristes o indignantes, que se suceden entre sus terminales, pasillos y colas de espera son incesantes. Todos los empleados del sector aeroportuario tienen peripecias y anécdotas para contar puesto que cada día ven a muchos pasajeros pero pocas impactan tanto como la que acaba de revelar una controladora aérea.

Ella es Lilian, que trabaja precisamente en El Prat y que tiene una cuenta en TikTok, @limasin41, no muy activa en la que en alguna ocasión ha contado detalles de su día a día en el departamento de coordinación de vuelos y ha dejado claro que en su puesto «es imposible aburrirse». Sin embargo, lo que vivió esta misma semana le ha llevado a subir un post y se ha viralizado, hasta el punto de que supera las 167.000 visualizaciones en un solo día.

Y es que se encontró, como relata en una publicación grabada preparada antes de arrancar su jornada laboral, con el caso que vivió recientemente de «unos padres deciden dejar a su niño de diez años en la terminal para ellos irse de viaje». «Como coordinadora aérea he visto mogollón de cosas pero esto ya ha sido totalmente surrealista», asegura Lilian.

«No iban a perder los billetes»

«Todo empieza con un vuelo normal y corriente», revela ella. Como explica, ella chequeó la coordinación del vuelo, tanto pasaje como equipaje y 'timings', y cuando llegó a la oficina a dejar la documentación de ese vuelo le avisan de que «el avión ha vuelto a parking porque hay un niño en la terminal». Ella recuerda que dejó a todo el pasaje embarcado.

Al llegar a la zona, la policía ya estaba allí y le confirma que habían encontrado a un menor de diez años que les dijo «que sus padres estaban en el avión camino a su país de origen, que se iban de vacaciones». Desde allí, Lilian se conectó con el comandante del avión, que le confirmó que al recibir el aviso desde la torre de control hicieron «una voz para ver si alguien se había dejado un niño en la terminal y nadie había contestado».

Como cuenta, efectivos de la Guardia Civil procedieron para identificar a los pasajeros y el sobrecargo de la tripulación dio con los padres del niño en cuestión, que iban con otro menor más pequeño. «La explicación que le dan a la Guardia Civil es que el pasaporte de su país estaba caducado», por lo que intentaron viajar con el pasaporte español. Sin embargo, entonces necesitaban un visado que no tenían y por ello, rememora, «dejaron el niño en la terminal y llamaron a un familiar para que viniera a recogerlo».

«Mientras ellos se fueron, no iban a perder los billetes», sigue con sus explicaciones Lilian, que añade que avisaron a la familia de que eso no se podía hacer y que la Policía se acabó llevando a los padres y al otro niño a la comisaría del aeropuerto. «¿Normal? Ellos lo vieron muy normal, pero obviamente yo no lo vi normal y la Policía tampoco», incide la controladora aérea.

Lilian detalla que tras ello ella volvió a reactivar los trámites para arrancar el vuelo, retirando de la bodega las seis maletas que la familia llevaba, «que por suerte estaban en la puerta» y no llevó mucho tiempo ni lío de equipaje. «¿Cómo te quedas? Alucinando, alucinando de decir 'en qué cabeza cabe que unos padres dejen a su hijo de diez años en la terminal porque no puede viajar por un tema de documentación», exclama ella.

Además, la 'tiktoker' incide en que tampoco se sabe cuánto tiempo habría tardado el familiar a ir a buscar al niño y que no entiende «cómo ellos cogen tan tranquilos el vuelo y se van dejando al niño». «Como madre, flipo», insiste ella, que acaba el vídeo confiando en encontrarse historias que no sean para nada como estas. Como era de esperar, centenares de internautas han comentado la publicación.