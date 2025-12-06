Un joven pregunta a los españoles cuánto dinero ganan al año y la mayoría coincide en la respuesta: «Nadie se atrevía a decirlo»

Los salarios son una de las grandes preocupaciones de muchos trabajadores en España. Mientras que los sueldos se mantienen estancados, el coste de vida no para de aumentar.

En nuestro país, más de 3,5 millones de personas cobran por debajo del salario mínimo. ... Por otra parte, el informe de 'Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024' de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en agosto reflejó que el salario de los jóvenes en España se mantiene estancado desde hace una década.

Asimismo, los últimos datos del INE sobre la estructura salarial muestran que «un 20,5% de los asalariados tuvo una ganancia anual entre 14.000 y 19.000 euros», siendo este el ranfo más frencuente de salario en España.

En este sentido -y con este contexto- es habitual que personas de una misma generación comparen sus sueldos no sólo entre ellos sino también con los de otras y en función del nivel de estudios.

Pregunta cuánto ganan los españoles al año

En un vídeo publicado en el mes de septiembre en TikTok por la plataforma 'TalentMatch' varias personas contaron qué habían estudiado y cuál era su sueldo. Prácticamente todas coinciden en el rango de la respuesta.

Un joven que estudió Educación Social y que trabaja de lo suyo en un CRAE explica que su sueldo mensual es de unos 1.360 euros.

Otro que se formó en ADE y trabaja en el departamento de ventas de una empresa de alimentación señala que su sueldo aproximado es de 35.000 euros al año (2.500 euros netos al mes en 14 pagas). Por su parte, un mecánico cuenta que cobra unos 1.800 euros al mes.

En el caso de una ingeniera química superior que se dedica «a ser la encargada de procesos en el área de producción» y cobra 35.000 euros. Esta joven ha querido hacer un alegato sobre la situación que viven muchos jóvenes respecto a los salarios: «Una basura. ¿Para lo que hemos estudiado? Ya no una ingeniería... una filología inglesa, unas matemáticas... Es una basura lo que nos pagan en este país».

Además esta joven pide en el vídeo para hacer una reivindicación: «Gobierno, ayudarnos, somos los que tenemos que levantar este país». «Eres la primera persona que lo dice, todo el mundo lo pone en los comentarios, pero nadie se atrevía a decirlo», ha contestado el entrevistador.

Las respuestas han generado muchas reacciones en las redes sociales muy diversas. Entre ellos quienes piensan que el sueldo no debería ir acorde al nivel de estudios o a quienes les parece que cobrar 35.000 euros al año está bien. Otros en cambio están de acuerdo en que los sueldos en Españas son muy bajos: «Esto es una realidad».