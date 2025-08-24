Una joven de una localidad de Cádiz, habla alto y claro sobre lo peor de vivir en un pueblo: «Es el mayor mal»

En España contamos con más de 8.000 pueblos repartidos por tada la geografía nacional. Los hay más grandes, medianos o pequeños, con habitantes que ni siquiera llegan al centenar o que superan los 10.000, de interior, de costa o de montaña pero, todos ellos, lugares más que dignos para vivir.

Decir que se es de pueblo suele tener intrínsecas algunas connotaciones como que predomina lo rural, que hay menos servicios o variedad de ocio que en las grandes ciudades e incluso, para los más prejuiciosos, que se tiene un menor nivel cultural o de ciertos conocimientos, algo lejano a la realidad.

Lo cierto es que debido a las carencias que tienen algunos de estos municipios, sus habitantes muchas veces se ven obligados a mudarse a ciudades, sobre todo cuando se trata de jóvenes que quieren acceder a carreras universitarias o estudios que no se ofrecen en su lugar de residencia. Así, hay quienes vuelven después de ese periodo y también están los que ya se quedan en la ciudad, pero que siempre podrán contar con su pueblo cada vez que necesite visitarlo.

Ante esa idea casi bucólica de tener pueblo en el que alejarte del gentío de las urbes y disfrutar de días tranquilos, las personas que viven su vida habitualmente en ellos pueden citar tanto pros como contras del día a día en un pueblo. Una habitante de un pueblo de Cádiz, en concreto de Barbate, ha querido compartir a través de sus redes sociales el que considera el mayor de los problemas de quienes viven en pueblos, sobre todo en municipios pequeños.

El mayor problema de un pueblo

La usuaria de TikTok @sadringarde, quien indica que es profesora, ha publicado un vídeo recientemente en el que relexiona sobre cuál es el problema más grande de un pueblo, según su parecer: «Es solo una reflexión de chill ahora que estoy pasando tiempo en mi pueblo», explica en el texto de la publicación, y procede a explicar:

«El mayor problema de un pueblo es la envidia. Y ustedes me diréis 'has descubierto América', no hija, todo el mundo lo sabe, la envidia es el mayor mal en general, pero, en un pueblo, más». Con cierta ironía especifica que no se refiere solo a una envidia material porque alguien tenga, por ejemplo un coche mejor, sino a la envidia de lo que consigue cada uno personalmente en su vida, cómo prospera, si le va bien o no, habiéndose criado y creciendo en el miso lugar.

«Nos hemos criado en el mismo sitio pero tú tienes un futuro bueno y yo no. Pero tú puedes salir de aquí y yo no, pero tú puedes tener un círculo diferente de gente y yo no, y esa es la mayor envidia y el mayor mal de un pueblo, más de un pueblo pequeño. Porque a los otros inconscientemente les da coraje» expresa. Su visión es que los demás envidian que alguien sea distinto en cuanto a pensamiento más abierto o tomarse la vida de diferente manera si su origen es el mismo. Algo que dice contar desde la experiencia personal pues en su niñez y adolescencia destacaba en algo y no le han tratado bien.

«Ahora esa gente no te mira a la cara, tú vas por la calle y agachan la cabeza de la vergüenza que les da. Obviamente también hay otra gente te apoya, que está ahí, que te protege, eso siempre. Y yo siempre me acuerdo de la gente que estuvo en esa parte, pero también me acuerdo de la parte mala, por supuesto». Aún así, la joven entiende que quien le hizo daño en el pasado fue porque realmente no estaba bien, por lo que a día de hoy no tiene problema en tratar con ellos y no busca venganza ni tiene rencor, e incluso cree que deberían ayudarles para que estén bien, siempre que se dejen.