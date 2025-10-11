José Mota, contundente con esas personas a las que les gusta Madrid: «Me parece que...»

Madrid es una ciudad que enamora. Al menos, eso sentimos profundamente los que somos de aquí, como la que suscribe.

Sin embargo, y aunque a veces nosotros no lo entendamos, hay gente que no siente lo mismo. Es más, detesta la capital. Es por ... eso que siempre ha existido un intenso debate entre aquellos que llevan Madrid por bandera y defienden a capa y espada sus virtudes y quienes denuestan cualquiera de sus aspectos.

Sobre esta tan cañí guerra se ha pronunciado recientemente el cómico José Mota, en una intervención en un pódcast del que él mismo ha compartido un fragmento en su cuenta de TikTok, @josemotatv.

En concreto, él considera que la mayoría de gente con la que habla está encantada con Madrid, y reflexiona sobre los motivos.

«¿Qué tiene Madrid que a todos o a la mayoría la gente con quien yo hablo, le atrapa, le embruja, le...?», dice, quedándose pensativo en busca de más sentimientos.

Trata Mota de abrir así un debate sobre todas esas cosas que tiene la capital que acaban enamorando a muchos, sean naturales de la ciudad o hayan llegado a ella por motivos laborales o escolares.

Es entonces cuando el cómico relata lo que él más destaca de la capital: «Yo sí tuviese que decir algo que me me encanta de Madrid es la mezcla de ruralidad con capital tan maravillosa que tiene, me parece que es un pueblo maravilloso, que lleva la palabra», explica.

Es popular conocer a Madrid como 'un pueblo grande', por la composición de su centro, de calles pequeñas, sin una proyección majestuosa, así como por la cercanía de sus habitantes, donde todos son madrileños, sean de donde sean.