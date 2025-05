Horóscopo de hoy martes 16 de enero de 2024

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 16 de enero para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No seas demasiado exigente contigo mismo, aunque los resultados no son los que deberían, has hecho bien el trabajo y sigues sembrando mucho de cara al futuro. Disipa los temores hacia los compromisos. Sería una buena idea comenzar a analizar el origen de los problemas y enfocar tus energías para salir pronto del atolladero. Te costará llevar la iniciativa en una reunión en la que te interesa marcar los ritmos, pero en la que te encontrarás frente a un líder nato.

Tauro

La improvisación no será hoy el mejor instrumento a la hora de afrontar dificultades en el terreno laboral. Es preferible no actuar si no sabes cómo hacerlo. Para lograr el verdadero equilibrio, permanece en la mejor forma física, pero también recuerda que el estado espiritual es un complemento imprescindible. Las amistades se fortalecen y consigues estrechar lazos con personas que te apoyarán y te darán seguridad. Mucho cuidado con los mareos repentinos.

Géminis

No presiones a tu pareja para que dé respuestas a tus preguntas. Dale tiempo y confía en ella. Las contradicciones tienen que aclararse, pero no seas destructivo. Notarás que en el plano profesional comienzas a tener los resultados esperados tras los cambios realizados. Procura mantener una conversación seria con tu pareja. La defensa de una causa difícil te arrastrará al agotamiento. Trata de descansar porque se avecinan otros retos en los que te jugarás tu futuro profesional.

Cáncer

Tienes muchas posibilidades de adelantar un compromiso sentimental hoy, porque las condiciones te son muy favorables. Evita abusar de las comidas grasas. Procura que los problemas del corazón no se mezclen con los asuntos financieros o laborales. Si lo consigues, se convertirán en realidad la mayoría de tus sueños. Lucharás sin vacilar contra una injusticia que no te afecta directamente, pero que va en contra de todo lo que siempre has defendido. Vete al grano, no des rodeos.

Leo

Si tienes alguna duda, por pequeña que sea, lo más conveniente es que no tomes decisiones importantes. Da prioridad a los espacios que te proporcionan armonía. Todo lo que hasta ahora has tenido en mente sobre el trabajo empieza a cambiar de color, las cosas pendientes podrían convertirse ahora en un serio problema. No te avergüences de lo que has hecho, no tienes razones para hacerlo, te haya salido mejor o peor de lo que esperabas. No debes perder la confianza en ti mismo.

Virgo

Debes analizar cuál es la manera más acertada para concretar tus apuestas, no lo hagas por impulsos sentimentales que al final no te van a reportar beneficios. Lo que necesitas es muy relativo, excepto en el terreno amoroso. Quita importancia a todo lo que sea solamente material y cuida mucho lo relacionado con el corazón. Ahora mismo, tus necesidades son lo primero, debes atenderlas para conservar el equilibrio. Los demás se tendrán que poner a la cola y aguardar a su turno.

Libra

Se hace imprescindible un cambio en tus relaciones con ciertas personas que en los últimos tiempos han tomado rumbos vitales que no te convencen nada. Antes de ponerte manos a la obra asegúrate de que los planes que has trazado son realmente viables. Problemas de salud porque tienes las defensas muy bajas. Puede que no estés siendo del todo consciente de las cosas que te están ocurriendo, de la importancia que tienen para el futuro. Reflexiona y piensa cada paso que das.

Escorpio

La transformación que ha sufrido tu entorno familiar es algo reciente, pero en poco tiempo se ha asentado profundamente. Debes adaptarte a la nueva época. La situación negativa que se ha creado a tu alrededor puede corregirse dentro de poco si cuentas con los apoyos apropiados, conseguirlos es ahora la prioridad. Un asunto relacionado con el trabajo te tiene totalmente absorbido, y no te deja liberar la mente. Procura desconectar o terminarás colapsándote muy pronto.

Sagitario

La rutina en el espacio de ocio puede perjudicar mucho a tu relación de pareja. Invierte un poco más de tiempo en planear fines de semana realmente atractivos. Aunque ahora no tienes muchas ganas, no puedes dejar de asistir a eventos sociales en los que te juegas mucho. Las relaciones con personas influyentes te ayudarán. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites, o los problemas seguirán creciendo y luego nadie va a poder echarte una mano. No te sientas mal, pronto saldrás de ésta.

Capricornio

Libera las tensiones internas y muéstrate tal y como eres. La represión sentimental te lleva a un callejón sin salida. Descansa más y mejor, lo necesitas. No le quites importancia a los problemas sentimentales, tarde o temprano vas a tener que hacerles frente. Si dejas que las heridas se infecten, luego será más difícil curarlas. Tu inocencia puede ser aprovechada por otros para hacer que cargues con trabajos que no te corresponden. De vez en cuando saca a pasear un poco de mal genio.

Acuario

En ocasiones no hay que dejarse llevar por la euforia en el primer momento, echar las campanas al vuelo demasiado pronto te puede dejar hoy en ridículo. Tu energía y su empuje comienzan a debilitarse debido a que intentas realizar un montón de cosas a la vez. La mejor estrategia es organizarse y establecer prioridades. No dudes de una persona que trata de acercase a ti, porque lo hace con la mejor intención. Deja de fantasear y ponte manos a la obra, el trabajo se está acumulando.

Piscis

No aceptes opiniones que vayan directamente contra tu sistema de valores. Ni siquiera el respeto puede impedirte rechazar aquellas cosas contra las que luchas. Lo que buscas está más cerca de ti de lo que piensas, un poco de sentido común te ayudará a descubrirlo. Administra tus gastos e invierte en mejorar tu hogar. Poco a poco se irán disipando las dudas que se ponen en tu camino. Las cosas te van a ir mejor de lo que ahora piensas, con un par de golpes de suerte bastará.

