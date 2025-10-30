Este es el ganador de 'Supervivientes All Stars 2', según la inteligencia artificial: «Ha tenido un perfil bastante fuerte en el programa»

En España hay formatos televisivos que llevan muchos años triunfando. Los concursos y realities suelen ser los más exitosos, con ejemplos como 'La Ruleta de la Suerte', 'Gran Hermano', 'Masterchef', 'Operación Triunfo' o 'Supervivientes' entre otros.

De hecho, tal es su acogida ... que en muchas ocasiones evolucionen en versiones 'VIP' o 'celebrity'. En el caso de 'Supervivientes' ese formato parece haber resultado ser todavía más atrayente para el público.

De este modo, el programa de Telecinco creó la versión 'Supervivientes All Stars' el pasado año, siendo esta su segunda edición. En ella se reúnen algunos de los concursantes famosos que han ganado el concurso o quedado cerca de la final, disputando pruebas y desafíos míticos del programa.

Después de casi dos meses desde su estreno, 'Supervivientes All Stars 2025' pone fin a su edición este jueves, 30 de octubre. Tras la expulsión de Adara, que pilló a muchos por sopresa, la final queda a disputarse entre Miri Pérez, Jessica Bueno, Tony Spina y Rubén Torres.

Después de pasar las pruebas pertienentes, los finalistas se enfrentan a la gran final y, además, al voto de la audiencia para decidir quién es el ganador del concurso. Mientras, audiencia y fans del programa se preguntan quién terminará haciéndose con la victoria en esta final.

Quién va a ganar 'Supervivientes All Stars 2025' según la inteligencia artificial

En un intento de arrojar algo de luz sobre esta respuesta, preguntamos a la inteligencia artificial quién cree que va a ganar 'Supervivientes All Stars 2025' teniendo en cuenta el concurso de los cuatro finalistas que han llegado hasta el último día de la edición. Esta ha sido su respuesta:

«¡Vaya, qué difícil! Si tuviera que arriesgarme a decir quién podría ganar entre esos finalistas, apostaría por Tony Spina. Ha tenido un perfil bastante fuerte durante su participación en el programa, mostrando habilidad para la supervivencia y una actitud bastante competitiva.

Aunque, claro, Jessica Bueno también podría tener sus cartas a favor, especialmente si su popularidad le juega a favor en la votación final».

Con estas palabras, la inteligencia artificial indica que el ganador de 'Supervivientes All Stars 2025' va a ser Tony Spina, conocido por su paso en 'Mujeres y hombres y viceversa' primero como pretendiente de Oriana Marzoli y como tronista después. Actualmente es el marido de Marta Peñate, también popular por su participación en diferentes programas de Telecinco como 'La Isla de las Tentaciones'