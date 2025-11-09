Suscribete a
ABC Premium

Federico Jiménez Losantos escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain: «No te puedes quejar»

El locutor ha reaccionado al primer single de la artista catalana del disco 'Lux'

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan y solo necesita dos palabras para definir a Rosalía tras la presentación de su nuevo disco

Federico Jiménez Losantos escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain
Federico Jiménez Losantos escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain ABC

V.L

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La espera para muchos fans ha terminado. Rosalía ha lanzado ya su nuevo álbum 'Lux' que salió el pasado 7 de noviembre y una de las primeras canciones que han sonado en los últimos días, por ser single, es la de 'Berghain'.

La cantante catalana ... está acostumbrada a reinventarse, pero pocos esperaban el sonido que iba a destacar en su nueva canción. Rosalía, consciente de que todo analiza al detalle y sabiendo las expectativas que están generando, especialmente porque este ha sido su regreso tres años, siete meses y nueve días después del lanzamiento de 'Motomami', ha dejado atrás el sonido más reguetonero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app