Federico Jiménez Losantos escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain: «No te puedes quejar»

La espera para muchos fans ha terminado. Rosalía ha lanzado ya su nuevo álbum 'Lux' que salió el pasado 7 de noviembre y una de las primeras canciones que han sonado en los últimos días, por ser single, es la de 'Berghain'.

La cantante catalana ... está acostumbrada a reinventarse, pero pocos esperaban el sonido que iba a destacar en su nueva canción. Rosalía, consciente de que todo analiza al detalle y sabiendo las expectativas que están generando, especialmente porque este ha sido su regreso tres años, siete meses y nueve días después del lanzamiento de 'Motomami', ha dejado atrás el sonido más reguetonero.

En Berghain destacan la ópera, la música clásica y las colaboraciones de Björk e Yves Tumor. El resultado ha sido aclamado tanto por sus seguidores por quienes no suelen escuchar su música. En Berghain lo primero que se escucha es la música de cámara y después la artista se atreve con la ópera en alemán. Todo ello, con toques de música electrónica.

Federico Jiménez Losantos opina sin filtros sobre Berghain

El lanzamiento ha generado todo tipo de opiniones, entre ellas, las de periodistas como Carlos Herrera y Federico Jiménez Losantos. Para este último, Rosalía «es, sin duda, un ser superior».

«La tía de pronto se pone soprano en alemán», ha expresó durante su programa con sorpresa y se preguntó «cómo no vamos a admirar a Rosalía».

«A mí lo que más me gusta es el aspecto de choni... todo. Está muy bien, no te puedes quejar», comentó durante el espacio. Una de las colaboradoras señalaba que con el caso de la cantante «o te gusta o no te gusta» a lo que Federico Jiménez Losantos confesó que le «gusta de siempre».

«Uno es de donde es. Yo no reniego de mis orígenes. Qué voz. Desde Nina Hagen. Nos alegramos mucho por esta compatriota», zanjó.

Antes de desvelar la canción, en otro movimiento de promoción, Rosalía desveló unas partituras que sus seguidores con más conocimientos musicales trataron de interpretar. Además, paralizó la plaza de Callao de Madrid en la presentación de la portada del disco.

Ahora la duda que les queda a los fans es cómo será el disco que se podrá escuchar en apenas una semana ya que este single no ha dado ninguna pista clara de qué esperar.