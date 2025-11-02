Una farmacéutica recomienda tomar estas vitaminas para evitar la caída del pelo: «Es muy importante que...»

La caída del pelo preocupa mucho a hombres y mujeres. Los cambios de estación, los cambios hormonales provocados por la menopausia o por el embarazo influyen en la caída capilar. Pero hay otros factores como el estrés, una dieta deficitaria o la falta de sueño ... que también pueden incrementar la pérdida del cabello. Y precisamente, algunos expertos señalan que es en otoño cuando el pelo se cae más (por el cambio de temperatura y el maltrato del verano).

No obstante, cabe reseñar que el cabello se cae a diario porque sigue un ciclo de vida con tres etapas: fase anágena (la etapa de crecimiento que dura de 2 a 6 años), fase catágena (dura entre 15 y 20 días y es una fase de regresión en la que el pelo se retrae y pierde volumen), y fase telógena (dura entre 2 y 3 meses y es la fase de renovación).

Un proceso que puede verse modificado por diferentes causas (enfermedades, deficiencias nutricionales, estrés, fármacos, cambios hormonales…), lo que provoca incremento en la pérdida de cabello.

¿Qué vitaminas refuerzan el pelo?

La farmacéutica Reme Navarro nos explica en un vídeo de TikTok cómo reforzar el pelo para evitar estos problemas. «¿Quieres saber qué vitaminas para el pelo son las que realmente funcionan? Si tu cabello está más fino o se te cae más de lo habitual, necesitas incorporar vitamina B7 o biotina es la que más te va a ayudar para el funcionamiento correcto tanto del cabello como de las uñas«, explica.

También está la Vitamina B1, el cuerpo la necesita para convertir los alimentos en energía, lo cual es importante para el crecimiento, el desarrollo y la función de las células. Y la vitamina B2 o riboflavina interviene en la regeneración celular devolviéndole el brillo a tu cabello. Además, está la función de la vitamina B3 o niacina es muy importante la formación del colágeno y además mejora la microcirculación del cuero cabelludo.

¿Qué alimentos son buenos?

Además, Beatriz Cerdán García, dietista y nutricionista ha explicado a ABC: «No me gusta hablar de 'dieta anticaída' porque en verdad no existe, pero una alimentación basada en fruta y verdura nos aportará vitaminas, minerales y antioxidantes suficientes para evitar deficiencias».

Por tanto, consumir, por ejemplo, zanahoria o calabaza nos da un buen aporte de vitamina A, o frutas de temporada como el kiwi, pomelo o naranjas nos cargarán de vitamina C, junto con las legumbres ricas en vitamina B. «Bebe agua y té verde rico en antioxidantes y silicio que mantendrán tu cuerpo y tu cuero cabelludo hidratado después de la calurosa época estival», apuntan desde KilosOut.