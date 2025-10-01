Un experto en vivienda explica si es mejor seguir de alquiler o comprar una vivienda en España: «Lo óptimo es...»

El mercado de la vivienda en España enfrenta cada vez más a los ciudadanos a determinados dilemas que vienen, fundamentalmente por el precio que deben pagar por los inmuebles, ya sean de alquiler o compra.

En el caso del alquiler, un vistazo por distintos portales inmobiliarios muestra precios disparados para viviendas que no lo merecen. Ello, unido a salarios por lo general bajos, imposibilitan la capacidad de ahorrar y aumenta la sensación de muchos inquilinos de no poder llegar a tener nunca su propio patrimonio.

El experto en vivienda e inversor Julio Plaza ha subido un vídeo a su canal de YouTube donde indica a estas personas que califica como «eternos inquilinos» cómo analizar su situación antes de decidir si continúan viviendo de alquiler o compran su propia vivienda.

Para explicarlo, Plaza pone el ejemplo de Ana, una mujer residente en Madrid que pagaba 950 euros de alquiler y se preguntaba cuál era la mejor opción. Antes de nada, este inversor explica que tuvieron que hacer «cálculos bastante simples».

Explica si es mejor de alquiler o comprar una casa

Lo primero en lo que se fijaron fue en su nómina y en sus ahorros: «Nos dimos cuenta de que podía aspirar a comprar un inmueble de más o menos 300.000 euros». Julio Plaza destaca que, aún con ese precio que puede parecer elevado, en Madrid es difícil encontrar una vivienda, aunque sí podían «encontrar algo que le encajase y gustase».

Recuerda que, en condiciones normales, los bancos suelen financiar el 80% por lo que el 20% lo debe poner el comprador de su bolsillo a modo de entrada. Hay que recordar que a esto se le suman otro 10% de impuestos. En el caso de esta mujer, el banco le podría financiar unos 240.000 euros: «A 30 años y a un tipo de interés medio, nos damos cuenta de que Ana estaría pagando una hipoteca mensual de más o menos 900 euros».

Esto fue que su situación era muy parecida a lo que ya pagaba por el alquiler. A ello hay que sumar comunidad, suministros y otro tipo de seguros e impuestos, por lo que este experto calcula que el total final estará «un poquito por encima». Sin embargo, insiste en que este «no es el cálculo más importante».

«Lo más importante que deberíamos calcular es cuánto de esos 900 euros iban a amortizar capital y cuánto a pagar intereses, es decir, cuánto se iban a sumar a cada ladrillo de nuestro nuevo patrimonio inmobiliario», resume y calcula que Ana «estaría añadiendo cada mes un mínimo de 500 euros a su hucha patrimonial».

Aún así, pese a que con todo esto la decisión puede parecer bastante clara, este experto pide no precipitarse y destaca qué es realmente lo primero que hay que hacer incluso antes de tomar la decisión: «Lo más importante es acudir a tu banco antes de mirar cualquier piso».

«No puedes perder el tiempo mirando inmuebles sobre los que a lo mejor no te conceden la financiación», señala. Insiste en que todo lo que se dice es «pura teoría» y después cada comprador debe estudiar con mucho detenimiento su situación personal. Desde su experiencia, cuenta que al conocer datos como el dinero que se añade al patrimonio a muchos «eternos inquilinos» les puede la ansiedad por comprar: «No hay que caer en ella por querer comprar ya ese primer inmueble».

«Comprar un piso no es comprar un par de zapatos. Requiere análisis, tranquilidad y toma de decisiones en frío», avisa. En el caso de Ana, si lo comprase y «si la historia sigue repitiéndose y los precios de los inmuebles siguen subiendo, lo que quería comprar por 300.000 ya valdría más y con los mismos números estaría 60.000 euros más lejos de su objetivo».

Tras analizar esta situación mediante un caso hipotético, Plaza insiste de nuevo en que todo se debe analizar bien. En su opinión, a un perfil como el de Ana -y con todos sus mismos condicionantes- quizá le convendría comprar en este momento.

Este experto en vivienda también ha explicado que, incluso antes de comenzar a analizar la situación, es importante comprender el contexto actual e informarse de cómo se ha comportado el mercado en los últimos años.