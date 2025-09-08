Suscribete a
La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, comparece en la comisión del caso Koldo en el Senado

Alquilar un piso de 80m² en España ya vale más de 1.000 euros de media y el doble en Madrid y Barcelona

Los arrendamientos de 120 m² se sitúan por encima de los 2.500 euros en las dos principales capitales, según datos extraídos de la comparación entre portales inmobiliarios

San Sebastián, la ciudad con la vivienda más cara de España, se declara zona tensionada y topará el precio de los alquileres

Cartel de una vivienda en alquiler en Córdoba
Cartel de una vivienda en alquiler en Córdoba
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Por razones obvias, comprar una vivienda siempre ha sido más rentable que alquilar, dado que la cuota mensual satisface la hipoteca. No obstante, de un tiempo a esta parte, y en algunas capitales especialmente, esto es más cierto que nunca. El pasado mes de agosto, ... arrendar una vivienda en España costó de media 13,69 euros, según datos del portal pisos.com, que indican un ascenso del 1,11% con respecto a julio y del 15,53% con respecto al mismo mes de 2024. A su vez, la firma idealista.com sitúa la media en los 14,5 euros el m2, en este caso con un descenso intermensual del 0,4%, aunque en términos interanuales el aumento es del 10%. Según datos de idealista.com, actualmente arrendar un piso de 80 m2 en España cuesta 1.160 euros, y uno de 120 m2, 1.740 euros. Según pisos.com, por su parte, la media está en 1.095 y 1642 euros respectivamente.

