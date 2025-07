Un experto en nutrición explica el truco para elegir la mejor sandía del supermercado: «No fallarás»

La sandía es, para la mayoría, la fruta estrella del verano. Gracias a su capacidad de hidratar, su bajo impacto calórico y su riqueza nutricional, es la compañera perfecta para combatir el calor y cuidar nuestro organismo.

La Fundación Española del Corazón asegura que la sandía tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. «Es altamente diurética, depurativa, protege las células, es buena para el cerebro, previene infecciones y protege el corazón», indica.

Sin embargo, es importante escoger una buena porción. Elegir una sandía mala puede causarte intoxicación, malestar digestivo y un sabor desagradable. Pero la pregunta es: ¿cómo saber cuál es la mejor? Rubén García, graduado en Ingeniería Biomédica, deportista y experto en nutrición, explica sus trucos. «No me han fallado», asegura.

El truco para elegir la mejor sandía del supermercado, según un experto en nutrición

Rubén García explica en un vídeo publicado en su perfil de Instagram cómo elegir la mejor sandía del supermercado. «Son trucos que me dio mi abuelo y no me han fallado», sostiene.

En primer lugar, el experto en nutrición dice que hay que identificar cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo. «Arriba suelen quedar restos del rabillo y abajo tenemos un círculo», detalla.

El siguiente paso es fijarse en el tamaño de ese círculo. «Si es grande no nos interesa. Por lo tanto, tenemos que escoger aquellas con el círculo más pequeño», aclara.

Por último, Rubén comenta que hay que observar dos manchas: «Las amarillas son señal de que ha pasado tiempo reposando en el suelo. Las marrones significan que las abejas la han polinizado u otros insectos han pasado por ahí por lo dulce que es». «Sabiendo esto, no fallarás», concluye.