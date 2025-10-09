Un experto inmobiliario alerta de lo que está pasando ahora con los pisos de alquiler en España: «La rentabilidad es mucho más grande»

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la actualidad. La gran demanda y la poca oferta son algunos de los factores que, según los expertos, han incrementado el precio de los pisos en nuestro país.

El tope no ... se ve cerca, lo que empuja a muchos a tener que seguir viviendo de alquiler (aunque los precios en esta opción tampoco dejan de incrementarse) o en su defecto alquilar una habitación.

La vivienda sigue ocupando muchos minutos en las escaletas de radio y televisión. Como es habitual, en el programa 'LaSexta Xplica' volvieron a debatir sobre este problema. Para ello contaron con Edgar Sánchez, un experto inmobiliario que altertó de la tendencia de España en cuanto al alquiler de pisos.

La tendencia en el mercado del alquiler en España

Subrayó Sánchez que el acceso a la compra es tan limitado que en la actualidad «la gente que puede es la que se cambia de vivienda porque lo que ha subido en el mercado te ha subido a ti también, gente a la que le dejan dinero sus padres o inversores».

Como el alquiler de un piso completo también es caro, todo tipo de personas deben recurrir al alquiler por habitaciones. Y en este sentido, Sánchez alertó de una tendencia que se sigue en España: «En un piso de tres dormitorios, le quito el salón y hago cuatro dormitorios». Así, explica que pisos de 60 o 70 metros cuadrados tienen distintos precios en función de la habitación. Por ejemplo, 500 euros por las grandes y 250 o 300 por las más pequeñas.

Seguimos en directo en #XplicaEstallido pic.twitter.com/31yT08nWmn — laSexta Xplica (@laSextaXplica) October 4, 2025

Para el inversor este tipo de alquileres suele ser una solución para los propietarios ante el temor de que el inquilino deje de pagar: «Te deja de pagar uno, no todos». Por otro lado, insistió en que «la rentabilidad es mucho más grande que con un alquiler tradicional».