Suscribete a
ABC Premium

Un etólogo explica cómo actuar cuando un perro no para de ladrar en el parque: «Es muy importante tener el control físico sobre él»

Una recomendación está relacionada con la alimentación del perro

Federica Gassauer, educadora canina: «Si tu perro te persigue por toda la casa, trata de diferenciar si es un comportamiento normal»

Un etólogo explica cómo actuar cuando un perro no para de ladrar en el parque: «Es muy importante tener el control físico sobre él»
Un etólogo explica cómo actuar cuando un perro no para de ladrar en el parque: «Es muy importante tener el control físico sobre él» TIKTOK
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Precaución, que llegaron los perros salvajes». Es una canción muy conocida de Daddy Yankee y la advertencia que se puede lanzar en algunos casos a los niños en los parques. Acercarse a animales desconocidos puede representar un riesgo por la imprevisibilidad de su ... reacción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app