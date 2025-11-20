Un etólogo explica cómo actuar cuando un perro no para de ladrar en el parque: «Es muy importante tener el control físico sobre él»

«Precaución, que llegaron los perros salvajes». Es una canción muy conocida de Daddy Yankee y la advertencia que se puede lanzar en algunos casos a los niños en los parques. Acercarse a animales desconocidos puede representar un riesgo por la imprevisibilidad de su ... reacción.

En función del lugar y la zona existe una regulación sobre los animales domésticos y si está permitido que estén sueltos o, por el contrario, es obligatorio el uso de una correa.

Más allá de si se tratan de perros más o menos agresivos, lo cierto es que si el perro no para de ladrar en un parque, se pueden seguir unas indicaciones para tratar de corregir la conducta de tu perro en un lugar público.

Un etólogo, un científico que estudia el comportamiento animal en su entorno natural, ha realizado un vídeo en su perfil de TikTok (Baruch Correa) en el que ha señalado algunas recomendaciones para que los dueños apliquen con sus animales.

@baruchcorrea ¿Tu perro se pone loco a la hora de pasear? 🐕‍🦺😭 Aquí te dejo los 3 pasos que necesitas seguir para que esto ya no suceda. Y si quieres pasar de un perro problemático a uno que si te haga caso. Dale clic al enlace de mi biografía y regístrate a mis 3 clases en vivo GRATIS ✅ ♬ sonido original - Baruch Correa

Cómo actuar con el perro

En primer lugar, este etólogo indica que es importante «cuidar la alimentación de tu perro». En este sentido, añade que «la mayoría de los perros están sobrealimentados y por eso no te prestan atención fuera, por el simple hecho de que no tienen hambre».

Ya no solo porque no tienen hambre, sino que la alimentación, en algunos casos, no favorece comportamientos tranquilos del perro. Para una conducta más calmada, señalan algunas fuentes, se recomienda incluir en su dieta alimentos ricos en triptófano como avena, semillas de calabaza y plátanos.

En segundo lugar, «es súper importante identificar qué herramientas [material para atar al perro] estás usando, porque hay herramientas que promueven que tu perro se ponga como loco y hay otras que, en cambio, te van a ayudar a que tú tengas un control físico con él».

El etólogo recalca la clave de mantener el control sobre el animal y que eso para nada significa dañarlo. «Se trata de que no salga lastimado ni él, ni tú, ni un tercero».

Por último, algo tan básico como ser «divertido para tu perro». Porque, como comenta, «los perros solamente quieren divertirse y donde está la fiesta, están los perros, por eso cuando los perros se pelean, resulta que todos van al encuentro».