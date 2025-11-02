Una española que vive en Suecia, impactada por cómo tratan a los perros en ese país: «Tienen una vida totalmente VIP»

Muchas personas no imaginan su vida sin un perro cerca. Estos animales proporcionan compañía y un cariño incondicional y acaban siendo beneficiosos para la salud física y emocional y bienestar de sus propietarios. En España, por ejemplo, algunas fuentes oficiales estiman que ... hay más de siete millones de canes en hogares: cada vez llegan más por la vía de la adopción.

También es cierto que los ritmos actuales y la difícil conciliación laboral y personal hacen que muchos se queden con las ganas de tener un perro. Especialmente en las grandes ciudades muchos dudan de si podrán dedicarle el tiempo y cuidados necesarios. La situación puede ser muy distinta fuera de España y ahora lo ha confirmado Paula, una compatriota que lleva cuatro años viviendo en Suecia.

Ella llegó allí a raíz de un Erasmus y se quedó a trabajar y estudiar al sur del país, en la zona de Lund. En su tiempo libre aprovecha para contar su día a día y múltiples choques desde su TikTok (@defikaconpaula) y está triunfando a visitas con sus reflexiones acerca de tener un perro en Suecia, algo que le ha provocado múltiples choques culturales.

«Una legislación específica»

En un primer vídeo ironizó con el «adiestramiento militar» de los perros de allí, ya que «obedecían al milímetro». Un día después quiso contar más curiosidades del tema, y la publicación suma ya más de 184.000 visualizaciones. El hecho de que empezara el vídeo asegurando que «en Suecia los perros tienen mejores condiciones laborales que tú» debió llamar mucho la atención.

«Por ley los perros no pueden quedarse más de siete horas solos en casa», revela la joven doctoranda, que especifica que allí tienen una legislación específica para eso por lo que «si hay un vecino que sospecha que lo dejas más de siete horas solo, puede denunciarte».

Paula remarca que por esa razón hay muchas empresas que permiten perros en el trabajo en ese país. «Además, están totalmente permitidos en el transporte público sin bozal ni transportín», unas características que en España no están tan actualizadas. La 'tiktoker' añade que también pueden entrar sin problemas en la mayoría de tiendas y restaurantes.

«Aquí los perros tienen una vida totalmente VIP», se atreve a asegurar la joven para acabar su vídeo, que ha recibido más de 350 comentarios. Muchos le preguntan cómo lo hacen entonces con trabajos de ocho horas diarias y lejos de casa. «Recuerda que en estos países la movilidad y la planificación urbana te permite trabajar a 15 minutos de tu hogar», le remarcan.

También le han preguntado por casos concretos como el de profesores. Paula duda que ellos puedan llevarlos al colegio y explica que «no todas las empresas permiten perros pero muchos tienen la suerte de llevárselos». «Me mudaré a Suecia», apostilla una tal Issa, que parece encantada con el trato que tienen allí por las mascotas.