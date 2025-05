Un estadounidense revela la razón por la que mudarse a España fue la mejor decisión que ha tomado: «No creo que vuelva nunca»

Mudarse a un nuevo país es, para muchos, uno de los mayores desafíos personales y profesionales que se pueden afrontar. El llamado choque cultural puede convertir lo que parecía una aventura emocionante en una experiencia cargada de obstáculos y frustraciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que este salto al vacío resulta ser exactamente lo que uno necesitaba. Y es que, a veces, el lugar al que llegamos se convierte en ese hogar que siempre habíamos estado buscando, aunque ni siquiera lo supiéramos. Es el caso de Evan, un joven estadounidense que decidió dar un giro radical a su vida y trasladarse a Sevilla. Lo hizo con apenas 20 años, sin saber que aquella decisión lo marcaría para siempre. Ahora, tras varios años disfrutando del estilo de vida español, Evan ha decidido compartir su experiencia a través de un vídeo en su cuenta de TikTok describiendo las bondades de su nueva vida.

«La mejor decisión que tomé cuando tenía 20 años fue mudarme a España», comienza diciendo el joven estadounidense con una convicción que deja claro que no se trata de una simple aventura temporal.

Uno de los puntos que más destaca es la calidad de vida y el equilibrio entre trabajo y tiempo libre. «¿Por qué? Porque es martes por la tarde, fui a trabajar a las diez de la mañana, salí a la una de la tarde y aquí estoy, relajándome en un parque», explica mientras graba el ambiente relajado que le rodea. Esta imagen contrasta radicalmente con la realidad laboral en Estados Unidos, donde las jornadas laborales suelen ser más largas y las pausas, prácticamente inexistentes.

Tiempo y espacio para vivir con calma

Tras la confesión, el joven estadounidense no oculta su admiración por esa capacidad que tienen los españoles para disfrutar de los pequeños placeres del día a día. «Estas son cosas que no puedes tener en América. La habilidad para tener espacio en tu día, tener libertad para salir, tomarte un café, disfrutar de la vida… simplemente no la tienes», comenta.

Según señala, la vida en España le ha enseñado que no todo gira en torno al trabajo y la productividad, sino que también hay tiempo y espacio para vivir con calma. «Si estuviera de vuelta en Estados Unidos ahora mismo, seguramente estaría mirando un ordenador en un cubículo», afirma, aludiendo a la rutina estresante y mecanizada que, según su visión, predomina en su país natal. Este contraste le ha hecho valorar aún más su decisión y reforzar la idea de que España le ha ofrecido algo que difícilmente podría encontrar al otro lado del Atlántico. Tal es su nivel de satisfacción que, para concluir, no duda en afirmar: «No creo que vuelva nunca».