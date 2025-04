Una estadounidense cuenta qué piensan sobre Julio Iglesias en su país: «No vas a creer»

Julio Iglesias es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más influyentes y queridos de España. Su larga trayectoria musical ha dejado una huella imborrable en el país y ha llevado su música a escenarios internacionales, convirtiéndolo en uno de los cantantes españoles más reconocidos en el panorama internacional. Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, el polifacético artista madrileño ha conquistado los corazones de todo el mundo con su voz y su estilo inconfundible. Tanto es así que, el 4 de julio de 1984, durante la fiesta más importante en los Estados Unidos, Julio Iglesias actuó junto a 'The Beach Boys' en el National Mall, en Washington D.C., ante cerca de un millón de personas. En ese sentido, una usuaria estadounidense que reside en España, ha publicado a través de un vídeo en su canal de TikTok, 'bettyabroadd', la percepción que tienen de Julio Iglesias en su país natal.

En el vídeo, que acumula más de 3.400 reproducciones, la estadounidense compartió con sus seguidores una anécdota sobre Julio Iglesias que le ocurrió en su tierra natal. «Tengo una historia súper graciosa para mi gente de España», comentó, revelando lo que le ocurrió durante una salida a un centro comercial con su novio español.

Mientras caminaban por el establecimiento, el hilo musical del centro comercial comenzó a sonar y la estadounidense se percató de que era Enrique Iglesias, el hijo de Julio. «¡Oye! ¡Enrique Iglesias! Yo estaba flipando porque en Estados Unidos Enrique es súper top, súper súper famoso», explicó emocionada.

Para ella, Enrique Iglesias es una figura muy reconocida en su país. No obstante, la respuesta de su novio español fue muy diferente a lo que ella esperaba. Según relató, su pareja se quedó un poco confundido y le respondió: «Pero conoces a Julio Iglesias, ¿no? Mucho mejor». Ante esta afirmación, la estadounidense le preguntó: «¿Quién es Julio?».

La estupefacción del novio español

La pregunta sorprendió a su novio, quien no podía creer que alguien que conociera a Enrique Iglesias no supiera quién era su padre. «Bueno, bueno. Estaba flipando, no podía creer que yo conociera a Enrique pero a Julio no. En España es imposible conocer a Enrique sin conocer a Julio. Porque, claro, Julio es su padre y aquí es muy muy top», comentó. «Pero culture shock para los españoles: si vais a Estados Unidos seguramente nadie va a saber quién es Julio Iglesias», concluyó.