Una española que vive en Suiza explica por qué unos ahorran allí y otros no: «A mucha gente no le cabe en la cabeza»

Gestionar la economía propia de una persona puede ser algo complicado según diferentes factores. Algunos de ellos pueden ser el sueldo, el coste de vida del lugar en el que habites, tus gustos, necesidades y un largo etcétera. Con esto, muchas personas solo tienen lo necesario para cubrir los gastos mínimos, pero otras pueden ahorrar o incluso darse algún capricho.

Este es el tema del que ha querido hablar Daniela, una joven de 19 años española que vive en Suiza y cuenta con más de 11.000 seguidores en TikTok. Queriendo aclarar algo que, para ella, muchas personas parecen no entender, habla sobre la posibilidad de ahorrar en el país donde ahora vive, considerado uno de los que mejor calidad de vida tiene.

«Hay una cosa en Suiza que hay mucha gente que no entiende y es esto: No todo el mundo es igual, no todo el mundo gasta lo mismo, no todo el mundo tiene el mismo estilo de vida, a no todo el mundo le gusta lo mismo...» Comienza diciendo.

«Yo por ejemplo soy una chica que no me gusta nada salir de fiesta, salgo cuatro veces al año, no me gusta la cerveza...» explica, añadiendo que prefiere un plan como ir a la montaña con sus amigas ya hacer fotos. Así, razona que ella va a a gastar menos dinero que una persona a la que le gusta salir de fiesta y ella puede ahorrar más: «A mucha gente no le cabe en la cabeza».

Así, sostiene que ahorrar o no depende mucho del estilo de vida que se tenga: «A lo mejor llega alguien que le encanta salir de fiesta, comer siempre fuera y todo ese rollo y dice 'es que es imposible ahorrar en Suiza'. Mentira, cariño, es que tú tienes un estilo de vida que no te permite ahorrar. Pero a mí por ejemplo el estilo de vida que me gusta sí me permite ahorrar».

También desmiente a aquellos que dicen que si quieres ahorrar en Suiza entonces no vas a tener vida social, ya que para ella hay muchas formas de hacer planes, pero percibe que para muchas personas, si no es gastando, no saben vivir. «Te digo una cosa, los mejores planes que tú vas a tener en tu vida no son gastando... Bueno, no al 100% miento, pero puedes hacer un montón de cosas».

«No es el país, es la persona»

Mientras habla, llega a la conclusión de que un equilibrio es clave para poder ahorrar algo de dinero en Suiza, haciendo la mitad de planes gastando y la otra mitad eligiendo actividades en las que no haya que utilizar dinero apenas. Aún así, también reconoce que las veces que ha salido y, por ejemplo, se ha pedido un cubata, le ha costado 20 euros un vaso pequeño. «Todo es más caro, eso es verdad».

Pero teniendo eso en cuenta, siguen manteniendo que al final gestionar el dinero de cada uno es crucial si quieres ahorrar, tanto en Suiza como en cualquier otra parte: «Conozco gente que ha estado un año aquí en Suiza y no han ahorrado, porque no han sabido gestionarse económicamente. Pero eso pasa en España, en China, en Madagascar en Suiza y en Australia, pasa en todas partes, entonces, no es cuestión del país, es cuestión de la persona», concluye la joven.