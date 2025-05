Una española que vive en Noruega, muy clara con quienes se quejan de la lluvia en nuestro país: «Sé que queréis el sol...»

El mes de marzo está siendo un auténtico desfile de borrascas en España. La lluvia ha sido una constante en gran parte del país y muchos ciudadanos se preguntan cuándo volverán a ver el sol. Los mensajes en redes sociales reflejan el hastío generalizado: cielos grises, humedad, calles mojadas y una sensación de melancolía que se ha instalado en el ánimo de muchos. Sin embargo, para Dua, una española que reside en Tromsø, en la parte septentrional de Noruega, estas quejas resultan casi anecdóticas y, desde su cuenta de TikTok, 'm0ralaexploradora', ha querido compartir un mensaje para quienes se quejan de las lluvias de las últimas semanas.

«He visto que en España lleváis semanas con lluvia y os estáis deprimiendo», comienza diciendo en el vídeo, en el que aparece rodeada de nieve y recibiendo granizo en la cara. Dua vive en Tromsø, una de las ciudades más septentrionales del mundo, donde el invierno no solo trae frío y nieve, sino también la llamada 'noche polar', un fenómeno en el que el sol no aparece durante meses. En su mensaje, pone en perspectiva lo que significa realmente estar privado de luz solar: «Aquí en Tromsø, en el norte de Noruega, hoy tenemos granizo como veis, pero ayer tuvimos tormenta de nieve, hace dos días tuvimos otra tormenta de nieve y recordad que vengo de estar cuatro meses casi a oscuras, porque aquí tenemos la conocida noche polar, que es cuando nunca hay sol, que es de noche 24 horas». Y es que la española no solo ha tenido que acostumbrarse a la falta de sol, sino también a los efectos físicos que esta ausencia puede generar. «Llevo sin ver el sol ya un par de días, tenemos día finalmente, pero el sol está escondido detrás de las nubes así que no lo vemos», explica.

La exposición al sol no es solo una cuestión de confort, sino de salud. La falta de luz solar puede afectar el estado de ánimo y la producción de vitamina D, algo con lo que la creadora de contenido ya está familiarizada. «Llevo sin recibir sol en mi cuerpo más de cuatro meses ya, estoy más blanca que Blancanieves», bromea. De hecho, incluso confiesa que ha tenido que recurrir al maquillaje para dar algo de color a su piel: «Esto que veis que tengo en la cara es maquillaje para esconder la cara de muerto que tengo».

Un mensaje de ánimo para quienes ansían el buen tiempo

«Así que cuando sientas esa necesidad de llorar porque en España tenéis días de lluvia, recordad que aquí en el norte del planeta esos días de lluvia que tenéis es algo maravilloso», comenta mientras muestra el paisaje nevado que la rodea.

Para ella, la clave está en poner en perspectiva las cosas y recordar que, aunque el sol tarde en aparecer, siempre hay lugares donde la espera es aún más larga: «Mucho ánimo, que yo sé que queréis el sol en España, pero que llegará antes de lo que llegará aquí. Así que cuando estés triste, piensa que siempre puede estar peor. Como yo, por ejemplo».