Una española que vive en Corea del Sur, harta de lo complicado que es vivir en este país: «Me interrogaron»

Muchos países exigen visados para la entrada de ciudadanos extranjeros, una medida que permite regular y controlar los flujos migratorios, así como garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes internas. Estos permisos de entrada pueden variar en duración, motivo del viaje y ... otros requisitos específicos, dependiendo de los acuerdos diplomáticos entre los países.

En el caso de Corea del Sur, los ciudadanos de varios países pueden entrar sin visado para estancias cortas, como por turismo o negocios, generalmente por un período de hasta 90 días. Sin embargo, para aquellos que planean quedarse por más tiempo o por motivos diferentes, como estudios o empleo, es necesario tramitar un visado adecuado antes de viajar.

Esto es precisamente lo que le ocurre a la usuaria de TikTok @julssure, una bailarina española que está formándose en una de las academias surcoreanas más famosas del mundo. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, la joven narra lo complicado que ha sido renovar el visado que le permite pasar un año más en el país asiático.

«Hoy os enseño la peor pesadilla para los extranjeros en Corea: Inmigración». Así introduce la bailarina su visita a la oficina pública, en la que (asegura) que casi «termina llorando». Según explica @julssure, mientras esperaba a que le renovaran el visado, la mujer que la atendía le dijo que fuera a sacar dinero para pagar la tasa, pero el cajero no aceptaba su tarjeta.

La joven tuvo que abandonar el edificio y dirigirse al metro, donde sí que pudo sacar 60.000 wones (40 euros) en un cajero ATM. Sin embargo, cuando regresó a inmigración, le dijeron que faltaba uno de los varios documentos que debía entregar, y que no iba a ser posible tramitar el visado.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de @julssure no ha tardado en volverse viral y ya acumula nada menos que 250.000 'me gusta'. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación. En este caso, la mayoría criticaba la lentitud y la burocracia de las administraciones en todos los países por igual.

«Juro que me pareció menos tardado que sacar el pasaporte en mi país», «Creo que todos en Latinoamérica podemos concluir que esto pareció fácil comparando con nuestros países», «No sé si es porque en mi país todo es muy desordenado... pero yo lo vi como un proceso normal. No perfecto pero sí normal» o «en mi país se sufre el doble y se gasta casi todo el día solo para sacar tu identificación», son algunos de los comentarios más destacados.