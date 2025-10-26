Suscribete a
ABC Premium

Una española que vive en Corea del Sur, harta de lo complicado que es vivir en este país: «Me interrogaron»

La joven narra lo complicado que ha sido renovar el visado que le permite pasar un año más en el país asiático

Una española que vive en Corea del Sur, harta de lo complicado que es vivir en este país
Una española que vive en Corea del Sur, harta de lo complicado que es vivir en este país Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Jordi Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchos países exigen visados para la entrada de ciudadanos extranjeros, una medida que permite regular y controlar los flujos migratorios, así como garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes internas. Estos permisos de entrada pueden variar en duración, motivo del viaje y ... otros requisitos específicos, dependiendo de los acuerdos diplomáticos entre los países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app