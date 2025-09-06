Una española que vive en China señala las cosas que no entendía y ahora lo ven tan normal: «Me explotaba la cabeza»

Las redes sociales nos están permitiendo descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Es el caso por ejemplo de Melissa, una española que reside desde hace cinco meses en Shanghái (China) y que en Tik Tok su usuario es @ShenLinXia.

La joven suele contar cómo es su día a día en la ciudad asiática, una de las ciudades más pobladas del mundo y también de las más modernas. Sus impresionantes rascacielos dominan el paisaje de una urbe que aún conserva una parte del espíritu de la China más tradicional.

«Voy a compartir con vosotros algunas cosas que cuando llegué a China me sorprendieron un montón, y ahora las veo tan normal», apunta la joven en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales.

«Cuando llegué había cosas que me explotaba la cabeza y ahora es bastante normal, como el tema de los ruidos que la gente escupa por la calle; por ejemplo que estás en un restaurante y escuches ruidos de garganta», explica la joven, que ahonda en que antes le sorprendía y le «daba asco». «Ahora es ruido blanco, osea que no me doy ni cuenta», apunta.

Por otro lado Melissa dice que tirar el papel de váter a la papelera le sale inconscientemente, algo que parece que no le sale a la mayoría de gente del país, por lo que da a entender.

China y el problema de las tallas de ropa

La creadora de contenido continúa su recorrido en el vídeo hablando ahora del tema de la ropa. «En España yo soy una S, o más bien una M; sin embargo aquí soy XL o XXL», dice sonriente mientras amplía que las prendas en China son «muy pequeñas».

«Me resistía y compraba la ropa como en España pero es que he desistido, no me cabe», indica antes de saltar a otro tema como es el de «las monerías». «O sea no voy a llevar una Hello Kittie en el bolso, pero ahora lo veo con otros ojos; me encanta y lo veo ideal», cuenta.

Por último apunta sobre el tema del picante, que dice que le encantaría decir que ya lo soporta, pero «es imposible, mi estómago no está hecho para eso; ojalá en unos meses pueda decir que el picante es otra de las cosas que ya he superado», finaliza.