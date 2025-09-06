Una española que vivió en Alemania, clara sobre los peligros de este país: «Era peor de lo que me podía imaginar»

Mudarse a un país que no conocemos es, por supuesto, un acción que conlleva todo tipo de riesgos. Más allá del miedo que supone dejar a nuestros allegados atrás, lo cierto es que dejarnos llevar sin tener mucha idea de lo que nos encontraremos dentro de esta nueva frontera puede marcar también esta experiencia. Y es que, cuando pensamos en mudarnos al extranjero, muchas veces lo hacemos guiados por estereotipos o percepciones absolutamente irreales que, en muchas ocasiones, no se cumplen.

Alemania, por ejemplo, es uno de los países que mejor fama tiene y se le percibe como símbolo de orden y seguridad, siendo considerado como uno de los países más civilizados del mundo. No obstante, aquellos extranjeros que viven allí saben bien que no todo es color de rosa en el territorio germano, como bien han comprobado durante los meses que han residido allí.

Es el caso de Noa Lema, una joven española que se mudó hace unos años a Colonia, la cuarta ciudad más poblada del país, donde estuvo trabajando durante un tiempo antes de regresar a España. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@noalema en redes sociales), la joven ha hablado de cómo fue su estancia allí y también de los peligros con los que se encontró y que poca gente realmente conoce.

Antes de comenzar esta aventura, la chica gallega tenía una idea en la cabeza de que Alemania era «un país de progreso, innovación y en el que todo funciona». Lejos de la realidad, lo cierto es que se topó con otro ambiente muy distinto y bastante más peligroso de lo que podía intuir: «Cuando llegué allí, me di cuenta de que era muchísimo peor de lo que me podía llegar a imaginar que era un país».

Al principio, Noa se mudó a Alemania para trabajar de aupair para una familia adinerada de Colonia, una ciudad donde abunda la industria. Sus primeros meses los pasó viviendo en «un barrio muy muy rico», desapegada de la realidad, juntándose con gente de la misma zona y sin conocer cómo era realmente la ciudad a la que se había mudado.

Una vez se terminó su etapa como cuidadora de niños, esta española encontró trabajo en un colegio de Colonia, y fue allí donde comenzó a entender la verdadera cara del país germano. «Estaba viviendo literalmente en una burbuja: me creí que toda Alemania era así y flipé, la Alemania que yo no podía ver era muy diferente», ha relatado.

Uno de los primeros choques culturales que sufrió tuvo que ver con la integración, al que considera que es «prácticamente imposible»: «En la ciudad en la que yo vivía solamente el 40% de los alemanes que vivían allí eran que ambos sus dos padres fuesen nacidos en Alemania. Se les hacía bullying a los niños que sí eran alemanes, al típico prototipo de alemán, rubio, de ojos azules...».

Se ha normalizado el consumo de drogas y la delincuencia en el centro de las ciudades

No era, sin embargo, lo peor que vivió durante su etapa en Alemania, donde también tuvo que lidiar con la inseguridad que se vivía en las calles por culpa de los estupefacientes. «Para mí lo peor era el blanqueamiento y la normalización que tenían en la sociedad de las drogas y de la delincuencia», relata ahora la joven, mostrando uno de los problemas con los que conviven a diario en muchas ciudades alemanas.

Allí, cuenta además Noa, vio al primer muerto de su vida. «Me bajé del tren, volviendo del trabajo a las tres de la tarde y allí vi que habían disparado a un hombre en un ajuste de cuentas», ha recordado la chica.

Es tan habitual el consumo de drogas allí que mucha gente toma sustancias «en medio de la calle», en pleno centro de la ciudad: «Una vez fuimos de excursión por el centro de Colonia, que se llama Neumarkt, y tuve que traer a todos los niños como fuese para que no viesen que había dos señores pinchándose el uno al otro en una parada de autobús».

La policía no podía hacer nada para frenar la inseguridad

Cuando ha hablado en alguna ocasión sobre esta inseguridad, son muchos los que le han recordado que esta situación también se vive en las grandes ciudades de España, aunque allí empujan a estas personas hacia los barrios marginales. No obstante, Noa ha señalado lo que se vivía allí era como ir a «dar una vuelta por la Puerta del Sol y que un montón de gente delante de la policía estuviera pinchándose».

Cuenta también que «la policía no podía hacer nada» para frenar este consumo de drogas extremo. «El problema está completamente fuera de control, es demasiada gente», ha sentenciado la joven, muy crítica sobre lo que vivió durante su estancia en el país.