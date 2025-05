Una española en Disneyland, indignada por lo que le han pedido los agentes de seguridad del parque: «No entiendo nada»

Las diferencias culturales entre países pueden verse reflejadas en asuntos tan mundanos como la ropa que usamos a diario para vestir. Para los españoles esto también sucede cuando viajamos a países de Asia, donde el concepto de moda es muy distinto. De hecho, ciertas prendas que en nuestro país no desentonan y que vemos habitualmente en nuestras calles, allí pueden ser consideradas como no adecuadas para salir.

Uno de estos encontronazos lo ha vivido ahora la tiktoker española Tatiana Kaer (@tatianakaer en redes sociales), que se encuentra desde hace unos días de viaje en Japón. Durante esta visita, la joven, que cuenta con más de 16 millones de seguidores en TikTok, acudió a disfrutar de uno de los destinos más turísticos dentro del país asiático, Disneyland Tokyo, un lugar ideal para familias, especialmente para los más pequeños.

Lo que no se esperaba es que, en este parque temático de ensueño, acabaría protagonizando un incidente con los agentes de seguridad del lugar.

Una española, atónita después de que se quejaran de su ropa en Disneyland Tokyo

Así lo ha relatado ella misma a sus redes sociales, donde ha explicado que el motivo de este desencuentro con las autoridades había sido la ropa con la que había acudido a disfrutar de la jornada en el parque de atracciones japonés. En el vídeo publicado por Tatiana, se puede ver cómo tres trabajadores de seguridad de Disneyland se acercan hasta ella y le piden que se ponga la chaqueta tras las protestas de varios clientes.

«Me acaban de pedir los de seguridad de Disneyland que me ponga una chaqueta porque se ve que la gente se está quejando de mi vestimenta», dice ella en su vídeo tras ser abordada en medio del parque.

Tal y como ha enseñado la tiktoker a sus seguidores, llevaba un top blanco que dejaba al descubierto su espalda, algo que no habría gustado a algunos de los asistentes. «Llevo este 'outfit', que se me ve un poco la espalda. Y ya está. No entiendo nada literal. ¿Qué había de malo en mi ropa?», dice indignada el vídeo tras recibir esta petición para cambiar su atuendo ante la incomodidad de los presentes.

Debate en los comentarios por el choque cultural de la moda

La publicación de Tatiana Kaer no ha tardado en viralizarse en redes sociales, donde supera los 36 millones de visualizaciones en poco más de 24 horas. La queja de la española ha abierto todo un debate en los comentarios, donde algunos usuarios se han solidarizado con lo ocurrido y la han apoyado: «Alucino con los que sexualizan una espalda. El problema lo tenéis vosotros, no ella. A los niños que están en el parque no les importa ver una espalda», dice una de estos internautas.

Sin embargo, otros han criticado duramente que haya acudido a un parque infantil en un país tan tradicional como Japón con esta ropa. De hecho, en las respuestas han querido recordar que no se trata de la ropa en sí, sino de una cuestión de conducta poco adecuada para un país como el asiático: «Estás en Asia. Es una cultura completamente diferente a la de donde tú eres. Infórmate acerca de sus culturas y vestimentas», ha señalado otro, entendiendo que no se trata de un gesto machista, sino de un tema de respeto.