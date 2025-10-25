Suscribete a
ABC Premium

Una española compara la atención al cliente en Corea del Sur con la de España: «En dos horas la atenderemos»

Cada cultura tiene una visión particular sobre el trabajo y, por lo general, en los países asiáticos, la eficiencia y la reputación del servicio son valores primordiales

Viaja a Marruecos y se sorprende con las similitudes que hay con España: «Es exactamente igual»

Una española compara la atención al cliente en Corea del Sur con la de España
Una española compara la atención al cliente en Corea del Sur con la de España abc

Jordi Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada cultura tiene una visión particular sobre el trabajo y, por lo general, en los países asiáticos, la eficiencia y la reputación del servicio son valores primordiales. En este sentido, trámites cotidianos como la atención al usuario por parte de las empresas están marcados por ... estos valores y orientados a solucionar problemas de la manera más rápida posible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app