Una española compara la atención al cliente en Corea del Sur con la de España: «En dos horas la atenderemos»

Cada cultura tiene una visión particular sobre el trabajo y, por lo general, en los países asiáticos, la eficiencia y la reputación del servicio son valores primordiales. En este sentido, trámites cotidianos como la atención al usuario por parte de las empresas están marcados por ... estos valores y orientados a solucionar problemas de la manera más rápida posible.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @miikkita, una española que vive en Corea del Sur. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, la joven ha compartido su experiencia sobre las diferencias en el servicio técnico entre España y Corea.

Para ilustrarlo, @miikkita caricaturiza una llamada al servicio técnico en España, donde es habitual escuchar frases como «Todos nuestros agentes están ocupados en estos momentos» o «En dos horas la atenderemos». En tono sarcástico, la creadora recrea situaciones comunes como el corte de llamadas, que obliga al cliente a reiniciar todo el proceso, para finalmente recibir una respuesta que anuncia tiempos de espera prolongados y costos elevados: «Tendremos un agente disponible en tres semanas y el coste son 300 euros».

El servicio al cliente en Corea del Sur

Por otro lado, la joven representa la atención al cliente en Corea con un tono más proactivo. En la parodia, el supuesto operador coreano ofrece soluciones anticipadas, demostrando consideración por el usuario y expresando empatía: «Le voy a enviar un mensaje de texto con un link por si se corta la llamada, para que se pueda retomar sin ningún problema».

Además de ofrecer soporte inmediato, el servicio técnico en Corea se enfoca en reconocer cualquier molestia experimentada por el cliente, con frases como «Lo siento, debe de haber sido muy frustrante para usted», una respuesta que, según la creadora, refleja una sensibilidad especial en Corea hacia la experiencia del usuario, algo que no percibe en España.

La tiktoker también ilustra cómo en Corea del Sur se ofrece una solución inmediata y sin costo adicional: «No se preocupe, ahora mismo está yendo un agente para solucionar el problema. Y, además, sin ningún coste adicional. Usted es nuestro cliente y para nosotros es lo primero«.

Por último, @miikkita concluye con una frase satírica que expone la rapidez y personalización del servicio coreano: «En dos horas tendrá a un agente en su casa; sentimos la poca inmediatez». Incluso añade una opción más flexible, «Y si no está en casa, nos puede dejar su código de seguridad y nosotros nos encargamos de todo, así puede tener un día perfecto».