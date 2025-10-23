Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 23 de octubre

Un español que vive en Alemania, impactado con lo que le ocurrió tras ir a tirar la basura: «Tened mucho cuidado»

Esteban todavía alucina tras ver cómo detectaron que no había reciclado

Un abogado laborista explica cómo debes actuar en el trabajo si sufres un accidente laboral: «Tendrás que solicitar una indemnización»

Un español que vive en Alemania, impactado con lo que le ocurrió tras ir a tirar la basura: «Tened mucho cuidado»
Un español que vive en Alemania, impactado con lo que le ocurrió tras ir a tirar la basura: «Tened mucho cuidado» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El aumento de la producción y consumo de bienes ha desencadenado a un crecimiento de los desechos y a un problema cada vez mayor con la gestión de los residuos. En general, existe más consciencia de la necesidad de reciclar y de fomentar ... hábitos desde casa, y también a nivel industrial, para minimizar los residuos y optimizar su procesamiento para que no acaben impactando negativamente en el cambio climático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app