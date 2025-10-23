Un español que vive en Alemania, impactado con lo que le ocurrió tras ir a tirar la basura: «Tened mucho cuidado»

El aumento de la producción y consumo de bienes ha desencadenado a un crecimiento de los desechos y a un problema cada vez mayor con la gestión de los residuos. En general, existe más consciencia de la necesidad de reciclar y de fomentar ... hábitos desde casa, y también a nivel industrial, para minimizar los residuos y optimizar su procesamiento para que no acaben impactando negativamente en el cambio climático.

En este sentido, cada país tiene sus propias normativas para la gestión de residuos: algunas regiones priorizan el reciclaje y la separación mientras que otros centran los esfuerzos directamente en bloquear más el uso de según qué recursos. A la práctica, son muchos los ciudadanos afectados y los que además proceden de otro país alucinan todavía más con según qué prácticas.

Redes sociales como TikTok ha visto, así, las experiencias de españoles que viven en Islandia y ganan dinero reciclando cristal, por poner un ejemplo. Recientemente también se ha viralizado la historia de Esteban, que lleva poco más de un año viviendo en Alemania y contando sus choques culturales en su perfil @monchoviajero04. «Esto que os voy a contar ahora solo pasa en Alemania», comenta él en el vídeo, relacionado con una «historia real» relacionada con su basura y que supera las 23.000 visualizaciones.

«Una obligación»

«Esto se remonta a mis comienzos en Alemania, que vine con tres españoles más», empieza Esteban sus explicaciones. Él recuerda que los cuatro vivían juntos y comían mucho y un día cualquiera, como es normal en mucho sitios, decidieron ir a tirar la basura. Ellos vivieron en un pueblo que no tenía cubos de basura: «todo se dejaba en la esquinita», rememora, y el camión se lo llevaba todo.

Ese día, en plena noche, el joven explica que «nos tocan el timbre y preguntan por mí». «Y yo claro, recién llegado aquí, no sabía nada de alemán, me quedé un poco en shock porque no entendía nada», rememora. Afortunadamente, su vecina del piso de abajo sabía español y le tradujo lo que le habían venido a decir a casa.

«La persona alemana quería decirme que teníamos que reciclar, que era una obligación en Alemania y que si no iba a llegar una multa bastante gorda a nuestra casa», explica él. Entre su sorpresa, que le dejó más en shock, era cómo habían sabido que, entre varias bolsas, ellos eran los que no habían reciclado de forma correcta.

Esteban desvela que «efectivamente sabían que eran nosotros porque abrieron la bolsa y vieron un cartón de un pedido de Amazon que ponía mi nombre y la dirección». A partir de aquí supieron dónde vivían exactamente y preguntaron por su nombre. Tras esta incómoda experiencia el español lanza un claro mensaje: «si vivís en Alemania, o tenéis pensado vivir en Alemania, tened mucho cuidado con el reciclaje porque os abren hasta la basura para averiguar la identificación de esa bolsa si no está reciclada».

«Id con cuidado y reciclad, que es muy importante para el medio ambiente», acaba él el vídeo, que ha tenido varios comentarios, como el de un internauta que «da fe» de que llegan a abrir bolsas. Otro aprovecha para ir más allá y recomendar «nunca dejar cajas de cartón con etiquetas en ningún sitio».