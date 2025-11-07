Un español se sincera sobre lo que es estar en paro en Suiza: «Es el control total»

En un mundo cada vez más conectado, las redes sociales se han convertido en una plataforma donde se comparten experiencias y consejos que pueden resultar sorprendentes para muchos usuarios, sobre todo si luego los comparamos con nuestro país.

Es el caso de Daniel Paniagua, ... que vive en Zúrich, y comparte su experiencia como español en Suiza con su cuenta de Tik Tok @suiza.en.español. El joven suele contar cómo es su día a día en uno de los países más caros del mundo para vivir.

«En Suiza estar en el paro puede ser una auténtica tortura», comienza diciendo el creador de contenido, que explica la forma que tiene el país helvético de pagar las prestaciones por desempleo. Un sistema que se caracteriza por ser riguroso y orientado a la rápida reinserción laboral. Para acceder a las prestaciones por desempleo, «es necesario haber trabajado al menos 12 meses ininterrumpidos en los últimos dos años», explica el joven.

Las estrictas reglas de Suiza para cobrar el paro

Además hay que cumplir con otras condiciones como residir legalmente en el país y estar disponible para buscar empleo activamente. «Con este tiempo te corresponden 18 meses de paro aproximadamente», indica en la grabación, en la que ahonda en que la cuantía que se recibe oscila entre el 70 yel 80% del último salario, dependiendo de factores como tener hijos o alguna discapacidad.

«Después de registrarte en el paro comienza el control total; vas a tener que demostrar todos los meses que estás buscando de forma activa trabajo», sostiene el influencer. Y es que el sistema exige a los desempleados que presenten entre 4 y 12 candidaturas laborales cada mes, y participen en formación si se ofrece. «Hay que poner dónde has buscado trabajo, el día y a veces hasta el sello de la empresa, para que no hagáis trampa», continúa el español en suiza. Las vacaciones durante el paro son limitadas a 5 días cada tres meses y no están remuneradas.

Multas y meses sin cobrar si te saltas el procedimiento

En comparación, el sistema español de desempleo es menos estricto en algunos requisitos como el tiempo mínimo trabajado para acceder a la prestación y en el nivel de control sobre la búsqueda activa de empleo.

En España, el paro es una ayuda económica mientras se busca trabajo, pero sin exigencias tan elevadas de enviar numerosas candidaturas o cumplir estrictamente con controles periódicos.

«Pueden sancionarte si no cumples y además te pueden retirar esa ayuda algún mes; esto no es como España que te puedes relajar, aquí el cuarto mes ya estás harto de escuchar a los del paro», explica en el vídeo, que sostiene que en una ocasión le pagaron un curso de alemán para poder tener más posibilidades de lograr un empleo en el país. «Esta gestión del paro me parece estupenda», finaliza.

Suiza destaca por tener salarios altos y una estabilidad económica que contribuye a un mercado laboral sólido, con una tasa de desempleo baja y poco volátil. La alta remuneración compensa, en cierto modo, la exigencia del sistema de paro, que fomenta la responsabilidad individual y limita el tiempo de inactividad laboral.