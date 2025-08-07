Un español compra una tortilla de patata en Mercadona, Día, Carrefour y resto de supermercados e indica cuál es la mejor: «La diferencia es abismal»

La tortilla de patata es el plato «más representativo de la gastronomía española», según una encuesta realizada sobre turismo y gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una receta popularizada en toda la península a mediados del siglo XIX y que con tan solo tres ingredientes hace las delicias de muchos paladares de prácticamente todas las localidades de España.

A diferencia de otras, la tortilla de patata se repite con excelentes resultados en Galicia, País Vasco, Madrid o Andalucía. Del restaurante más lujoso a la clásica taberna de postín pasando por las envasadas de los supermercados, ya sea como desayuno, comida, aperitivo, merienda o cena.

Los supermercados han sabido responder a esta demanda y sus opciones listas para calentar y servir, han ido ganando terreno en sus estanterías. Un producto que ha ganado popularidad entre los que buscan la comodidad de no estar cocinando en casa sin perder el sabor tradicional.

Las mejores tortillas de patata del supermercado

En este contexto un creador de contenido ha comparado nueve marcas de supermercado en una cata anónima y ha revelado cuál merece realmente la pena: «entre la más buena y la más mala, la diferencia es abismal», afirmó tras el experimento el youtuber Delacruz.

El influencer publicó en su canal un vídeo donde realizó una curiosa ruta por varios establecimientos. «Va a ser una cata a ciegas, pero sin taparme los ojos», indica en la grabación

Puntuación de las tortillas de patata de supermercado según el youtuber Delacruz Dia: Puntuación: 9/10.

Palacios: Puntuación: 8,5/10.

El Corte Inglés: Puntuación: 8/10

Mercadona: Puntuación: 7,5/10.

Carrefour: Puntuación: 6/10.

Lidl: Puntuación: 6,5/10.

Hipercor:Puntuación: 5/10.

Aldi: Puntuación: 4,5/10.

Eroski: Puntuación: 2/10.

«Está muy buena, me gustan muy hechas pero esta que está a la mitad, me la volvería a comprar», indica sobre la marca Palacios, que le da un 8,5 de 10. «¿Que le han puesto crema solar?», dice seguidamente sobre otra tortilla de patata, en este caso de la marca Carrefour. «Está en el límite, no tiene punto alguno y le doy un 6 de 10», sostiene el creador de contenido, que continúa con la de Hipercor, que cataloga como «plasticosa». No obstante apunta que es «nada de jugosa, como una piedra, la patata no vale un duro, le falta cocción», critica tras darle solo un 5 para el aprobado.

Mejor nota logra la de El Corte Inglés, que apunta como gran opción. «Está muy muy buena. Sería una de las opciones para comer en mi casa y le doy un 8 sobre 10». Un notable que comparte con la de Mercadona, que le sorprende por la forma «deforme» y su buen olor. «Bastante jugosita y muy conseguida; se nota que no es tan industrial. Le doy un 7,5».

Prosigue el creador de contenido con Aldi, que dice que le sorprende el grosor y jugosidad. «Está agria, mira que tenía buena pinta pero la patata está dura, no me gusta. Le doy un 4,5», indica el influencer, que no se corta en suspenderla. Lo mismo ocurre con la de Eroski, de la que dice que «sabe a plástico y huele fatal; un 2 de 10». Sin duda la peor valorada.

Mejor parada sale la del Lidl, que es la siguiente en probar. «Buen color y olor; le doy un 6,5», indica el joven, que pasa a la última opción con la tortilla de los supermercados Dia. «Tiene colorcito ideal, jugosita y tiene la parte del medio más blanda y esta más hecha, me encanta el borde de la tortilla; está muy muy buena, no sabría decir si es la mejor. Da el pego y le doy un 9 de 10», sentencia.