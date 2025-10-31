Erling Haaland, futbolista del Manchester City: «Del sol recibimos mucha luz roja y ahora no hay fuera, por lo que necesito que me dé en la espalda y en el cuerpo»

Erling Haaland, uno de los delanteros más reconocidos de las ligas europeas, se ha convertido en uno de los ídolos de los jóvenes aficionados al fútbol. El deportista comparte en redes sociales contenidos donde muestra su día a día, mostrando algunos consejos sobre alimentación, ... salud y bienestar físico y emocional. Entre estos ha llamado especialmente la atención uno de los tratamientos que forman parte de sus rutinas: exponerse a la luz roja. Junto con uno de sus preparadores físicos ha dado detalles sobre cómo le ayuda esta actividad a estar «más fuerte».

El motivo principal es que, teniendo en cuenta donde vive, no puede aprovecharse de los beneficios de exponerse a la luz natural, a la luz solar, concretamente, y así lo ha expresado: «Me preguntas por qué hago esto y es por la luz roja, por el sol. No lo solemos tener ahí fuera, así que tenemos que hacer esto para conseguirlo, con la luz roja, porque llueve muchísimo». Esto le permite mejorar su condición y tiene efectos que saltan a la vista, tal y como apuntan en un vídeo subido a su perfil de YouTube: «Ves la vascularización del cuerpo. Llega a estar más fuerte, más enérgico. Él es un auténtico fenómeno, un animal. Tiene gran fortaleza tanto en el cuerpo como en la mente y eso eso fundamental».

Otras formas de entrenarse

Esas palabras de su entrenador las reverenda el propio Erling Haaland, que tiene claro de donde ha heredado tanto sus cualidades para el deporte como su bienestar y tranquilidad, el carácter calmado que parece tener: «Doy las gracias a i madre y a mi padre. A él por el conocimiento del fútbol que me ha dado ya. Ella por la paz y la tranquilidad que siempre me ha transmitido. Ella es paz, es calma».

El futbolista noruego ha dicho que a él no le importa que apenas salga el sol en Manchester, donde reside. «Vengo de Noruega. Estoy acostumbrado a salir a esquiar con mucho frío, con viento… para mi esto es completamente normal», ha sentenciado. Es así que se expone también a bañarse en hielo, otra de las formas de entrenarse que tiene, de recuperarse de esfuerzos intensos y de mejorar su rendimiento. Tras estas inmersiones, que asegura hacer cuatro o cinco veces por semana, pasa a la sauna. «Lo agradece mi cuerpo y mi mente», ha apuntado al respecto.