Un entrenador desmiente la forma de hacer abdominales para ponerlos fuertes: «Lo que hace es trabajar la resistencia muscular»

Lucir la llamada tableta de chocolate es uno de los objetivos principales de quienes se apuntan al gimnasio con la llegada de septiembre, el llamado nuevo enero por la multitud de retos, ya sean sociales, profesionales o personales, que se planten muchos.

El noveno mes del año llega con el ideario generalizado de que debemos ser nuestra mejor versión, si es que con anterioridad no lo habíamos sido. Tocar hacer planificaciones sin necesidad de mirar con envidia esos abdominales esculpidos a base de esfuerzo. Definir músculo y eliminar grasa del abdomen marcando ese famoso 'six pack' pasa por ser constante, tanto con el ejercicio como con la cocina.

El core - musculatura de la parte central del cuerpo - es de los primeros grupos musculares que aparece siempre en las tendencias fitness año tras año, según una encuesta realizada entre profesionales del sector. Y es que marcar abdominales se ha convertido en un estereotipo de lo que se considera un cuerpo perfectos en los días en los que nos encontramos con el aluvión de imágenes en las redes sociales.

Objetivo fortalecer los abdominales

Conseguirlos va más allá de hacer mil 'sit ups' al día para buscar lograr esa grasa localizada en la zona. Evidentemente, hacer rutinas físicas enfocadas en los abdominales ayuda porque, como cualquier músculo que se pretende desarrollar, hay que entrenarlos. «Para lograr resultados son importantes tanto los ejercicios que haces como las pautas de alimentación», indica el entrenador personal y creador de contenido Sergio Peinado.

En un vídeo con más de 125.000 'me gusta' el experto da unas pautas sobre cómo debes hacer los ejercicios enfocados en las abdominales para fortalecerlos. «Mucha gente piensa que hay que hacer este tipo de planchas y aguantar durante mucho tiempo, y eso lo que hace es trabajar la resistencia muscular, sin embargo si lo que queremos es trabajar la fuerza, tenemos que hacer series más cortas pero intensas», apunta Peinado en la grabación subida a la plataforma digital Tik Tok.

«Elige un ejercicio de abdomen, por ejemplo de plancha, en el que solo puedas aguantar unos 10 o 20 segundos, nada más, así que aumentaremos la dificultad como por ejemplo pasar de esa plancha abdominal a levantar una mano, una pierna a la vez que estamos en esa posición, o adelantar los dos brazos», ejemplifica el experto, que ahonda en que ese tipo de trabajo corto e intenso nos ayudará mucho a trabajar la fuerza abdominal.

Eso sí, el experto recuerda en otra de sus publicaciones que «por muchos abdominales que haga, ya sea 1.000 o 7.000, el abdominal hace el ejercicio pero no influye en la grasa que hay encima, se fortalece porque se está entrenando pero no sirve para eliminar la grasa que está encima. De este modo, explica que lo que hace falta para adelgazar es un déficit calórico que viene de la combinación de ejercicio y una dieta dirigida a ello.