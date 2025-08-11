Un enfermero avisa de los problemas de salud que pueden generar el uso de uñas de gel: «Cada vez se ven más problemas en las consultas» El 'tiktoker' revela los signos de alarma a los que hay que prestar atención tras hacerse esta manicura

Las uñas de gel son una moda que llegó para quedarse, cada vez son más las peluquerías y centros de estética que ofrecen este servicio que evita que las usuarias acudan cada semana a realizarse una manicura o una pedicura.

Esto se debe a que el material suele durar más de 20 días (mucho más que la manicura tradicional) según el cuidado de cada persona, la calidad del pigmento, el crecimiento de la uña y la técnica que aplique la manicurista.

Además, al acudir a un centro de estética hay que verificar que los instrumentos que utilizan estén correctamente esterilizados para cuidar las uñas y la piel, así como evitar infecciones e incluso hongos. De hecho, un enfermero ha explicado a través de su cuenta en TikTok si son o no peligrosas este tipo de aplicaciones.

¿Son peligrosas o no?

El profesional de la salud cuyo usuario es @enfermerojoseangel en Tiktok ha explicado que «los expertos» han advertido que cada vez se ven «más problemas en las consultas por esta moda». Entre ellos, ha destacado, la dermatitis, quemaduras, alergias y quemaduras, además de «perder» el lecho ungueal (la parte que actúa como soporte para la placa de la uña) y por tanto, perderla.

Esto se debe, ha explicado, a la exposición a radiaciones ultravioletas que se utilizan para fijar el gel. «No hay que alarmarse, pero es súper importante ir a sitios que tengan la certificación como cuando te haces un tatuaje», ha expresado.

También ha informado sobre cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención si se ha realizado este procedimiento, los cuales son: picor, ardor y escozor. En el caso de padecer alguno, recomienda acudir al médico. Además, ha aconsejado dejar «descansar» las uñas para que «transpire» y no llevarlas todo el año puestas.