La dieta con la que el chef José Andrés perdió 14 kilos en tan solo 21 días

El único método para lograr el peso ideal es llevar una dieta saludable y tener una actividad física regular. A partir de ahí se pueden hacer algunas planificaciones para verse lo mejor posible o quitarse algunos que otros kilos de más. Pero siempre bajo la supervisión médica o de algún experto en la matería.

Muchos son los que deciden apostar en los últimos tiempos por el ayuno intermitente, una estrategia que se practica desde la antigüedad en algunas religiones y culturas, y que ha ganado muchos adeptos por sus beneficios para la salud; entre ellos, la ansiada pérdida de peso.

A esto se ha referido el chef José Andrés, afincado desde hace varios años en Estados Unidos, que no ha tenido reparos en comentar en una entrevista que ha puesto en práctica en más de una ocasión una dieta bastante restrictiva en la que solo ingiere unas pocas calorías al día durante tres semanas.

Así es la dieta restrictiva del chef José Andrés

El chef y fundador de la ONG World Central Kitchen lo cuenta en una charla con el humorista Tom Segura, autor del podcast 'Tom Talks', al que explica como realiza este ayuno durante 21 días para controlar su peso y disfrutar de mayor bienestar. El asturiano, que es un firme defensor de la dieta mediterránea, ve en el ayuno un gran aliado para adelgazar. «Comía 300 calorías al día, con algunas sopas ligeras o verduras», explica el humanitario cocinero de 56 años, dejando claro que se trata de una restricción muy controlada y consciente.

Como bien dice el solidario y humanitario cocinero sobre estos ayunos y que a él le funcional, deben realizarse bajo supervisión de un profesional para que las pautas no terminen convirtiéndose en condiciones abusivas para el cuerpo humano y sea contraproducente para la salud.

«No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo», indica en la entrevista el asturiano, en la que ahonda en que tiene la sensación de que sus músculos le están diciendo que tienen más fuerza que nunca. «Te sientes increíble, te sientes lleno de energía», explicó Andrés, quien compartió una reflexión final: «El día que rompes el ayuno, no tienes ganas de comer».