Dani García, chef: «Si quieres que los plátanos estén más verdes, coge plástico film y enrolla su raíz para que no absorba oxígeno»

Es una de las frutas que más se consumen y es especialmente valorada por las personas deportistas. Dani García, el conocido chef malagueño, natural de Marbella, es uno de esos amantes del plátano, el alimento al que nos referimos, y ha dedicado a este ... no pocas recetas en su programa 'Hacer de comer', en RTVE. Una de las que más gustan es la del bizcocho de plátano, «por que está riquísimo y es fácil de preparar», ha referido el propio chef.

Es así que cuenta con un programa en el que aborda el paso a paso de esta propuesta ideal para desayunos y/o meriendas saludables. Ha dado referencias de los ingredientes: «Plátanos, harina, levadura, huevos, mantequilla, azúcar moreno, sal y leche. Y para acompañar una chantillí con nata, azúcar glass, esencia de vainilla y un toque de lima». Por supuesto, tal y como él ha dicho, «el ingrediente estrella, el plátano».

Al hablar al respecto es que él ha dejado claro sus preferencias: «A mi me gusta personalmente que esté maduro pero también es cierto que hay gente a la que no le gusta así. Yo he elegido un plátano a medio madurar para esta receta pero voy a dar dos trucos para tomarlo a gusto de cada persona». Ha compartido así como conseguir acelerar la maduración de esta fruta o retardarla. Para que permanezca «verde más tiempo», «enrollamos con papel film la raíz del plátano y así no absorbe oxígeno, eso hará que madure más lento».

Por el contrario, para quienes quieran que madure antes, como sería el caso de Dani García, ha aconsejado ponerlo en una bolsa de papel, al lado de una manzana. «Esta fruta es productora de gas etileno, la hormona, por así decir, responsable de la maduración. La manzana lo expulsa y el plátano lo absorbe y así madura más rápido», ha sentenciado. Lo ha mostrado a cámara para saber mejor cómo hacer este proceso, o uno o el otro.

El truco del chef

Para terminar, otro truco más digno de un estrella Michelin como él: «Aprendí algo de un documental de los chimpancés, que cuanto se aprende de los animales, y es a cómo abrir el plátano de manera sencilla. Normalmente se le hace un corte por arriba, por aquí, y ya luego le bajas la piel. Es más fácil cogerlo por la punta, por el rabillo, aplastarlo un poco y ya después puedes abrir la fruta sin problema y le quitas toda la cáscara».

El cocinero continuó explicando la receta, paso a paso, del bizcocho de plátano. La clave está en utilizar los ingredientes en el punto de temperatura ambiente y preparar por separado el plátano en puré, primero, por otro los huevos, y después los ingredientes para el chantillí. Ha destacado el uso del azúcar moreno, «porque le da un toque acaramelado delicioso».