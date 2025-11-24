Una cubana enseña uno de los mejores gimnasios de su zona: «Puedes pagarlo...»

Uno de los contenidos que más triunfa en Internet es el de personas que muestran peculiaridades de sus países. Este tipo de vídeos permite que los usuarios descubran realidades lejanas sin moverse de casa, algo que siempre genera curiosidad y engancha.

Sobre este tema ha ... hablado en uno de sus últimos vídeos la usuaria @anita.cubanita64, una joven cubana que comparte en TikTok cómo es su día a día en la isla. En una de sus publicaciones más recientes, enseña cómo es un gimnasio en Cuba, mostrando instalaciones, precios y particularidades del lugar.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión