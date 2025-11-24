Una cubana enseña uno de los mejores gimnasios de su zona: «Puedes pagarlo...»
Uno de los contenidos que más triunfa en Internet es el de personas que muestran peculiaridades de sus países. Este tipo de vídeos permite que los usuarios descubran realidades lejanas sin moverse de casa, algo que siempre genera curiosidad y engancha.
Sobre este tema ha ... hablado en uno de sus últimos vídeos la usuaria @anita.cubanita64, una joven cubana que comparte en TikTok cómo es su día a día en la isla. En una de sus publicaciones más recientes, enseña cómo es un gimnasio en Cuba, mostrando instalaciones, precios y particularidades del lugar.
En el vídeo, la joven empieza diciendo: «Así es un gimnasio en Cuba. Yo por fin me decidí, así que nos vamos para allá». Tras cambiarse de ropa, se graba entrando en el centro y aclara que es uno de los mejores gimnasios de la provincia de Matanzas: una sala sencilla, sin grandes máquinas ni tecnología, pero bastante completa.
La creadora destaca que muy pocos gimnasios en Cuba son así. La mayoría solo cuentan con «algunos hierros y algunos aparatos», mientras que este dispone de lo básico «para echar un cuerpazo». También comenta que se puede pagar por mes o por día, un sistema flexible que permite adaptarse a cada bolsillo.
@anita.cubanita64 Así es un gimnasio en Cuba 🇨🇺 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viralvideo #cuba #cubanos #latinos ♬ sonido original - anita.cubanita64🇨🇺🩸
Además, señala que hay una persona encargada de orientar a quienes no tienen experiencia. Ella misma reconoce que nunca había entrenado y no sabía qué ejercicios debía hacer. Por eso está pagando un acceso diario, que al mes equivaldría a unos 14 dólares.
