Estos son los juegos que triunfan en la PS5 Lo nuevo de la saga Yakuza, los remakes de Demon's Souls y Final Fantasy VII o el FIFA 21 y COD Black Ops Cold War configuran una oferta de títulos insuperable

A pesar de los problemas de stock, la PlayStation 5 cada vez está más asentada y con un buen número de expectantes gamers dispuestos a utilizar un cupón descuento PcComponentes para llevarse la suya cuando vuelva a estar disponible. De hecho, la opción de establecer una alerta que te avisa cuando la PS5 vuelve a estar a tu alcance es una de las grandes ventajas de adquirirla en PcComponentes.

Las buena aceptación que está teniendo la PS5 está haciendo que aumente incluso más el interés por ella - PcComponentes

Lo cierto es que la velocidad de carga mucho mayor, la calidad 4K, los gráficos y el sonido mejorados y la sensibilidad y detalles que incorporan los nuevos mandos han convertido a la PS5 en la gran referencia en las consolas. También ha contribuido de manera decisiva la aparición de grandes juegos que están teniendo mucho éxito y otros que se lanzarán en breve y que se espera también que triunfen. Estos son los más interesantes.

Yakuza: Like a Dragon

El último título de la serie Yakuza reinventa la saga, especialmente en los combates - PcComponentes

La saga Yakuza, con más de una década de existencia, es toda una institución en el mundo de los videojuegos, pero en esta última entrega se reinventa en muchas de sus características, especialmente, en el combate para ofrecer un título divertido, por momentos dramático, y con un mundo con muchas posibilidades. Yakuza: Like a Dragon exprime las características de la PS5 al máximo y sigue la historia de un matón de poca monta, Ichiban Kasuga, que sale de la prisión tras 18 años entre rejas por un delito que no ha cometido para descubrir que su clan ha sido destruido. Inicia una investigación que le deparará situaciones de lo más sorprendentes. Si Yakuza ha encadenado éxito tras éxito en PS3 y PS4, se espera que este último título empiece a hacerlo en la nueva máquina.

Demon’s Souls Remake

La espectacular ambientación de la saga de Demon’s Souls gana aún más en la PS5 - PcComponentes

Demon’s Souls marcó un hito en la historia de los videojuegos y se convirtió en un clásico que abrió todo un género dentro de los juegos. No es de extrañar que haya sido uno de los elegidos para atraer a los jugadores a la nueva generación de videoconsolas de Sony con un remake creado para exprimir al máximo todas las mejoras que aporta la PS5.

Demon’s Souls Remake PS5 ofrece ambientaciones únicas con las texturas que solo la PS5 puede conseguir, un juego mucho más fluido y todo eso sin perder la esencia de misterio, cuidado por los detalles y gusto por la dificultad máxima de los títulos de FromSoftware. Demon’s Souls para PS5 puede conseguirse en solitario o en un completo pack con la propia videoconsola y dos mandos Dual Sense.

Call of Duty Black Ops Cold War

La lentitud que en alguna ocasión acompaña a Call of Duty queda muy atrás con la PS5 - PcComponentes

Otra saga mítica que también se ve muy beneficiada con la espectacular velocidad de la PS5 es la de Call of Duty. Un buen ejemplo es el Call of Duty Black Ops Cold War con el que la saga se sitúa a principios de los 80 con la misión de detener a un siniestro personaje que quiere romper el equilibrio geopolítico. La acción se desarrolla en escenarios como Berlín Este, Vietnam o la mismísima sede del KGB.

FIFA 21

Un realismo mucho más logrado es una de las grandes virtudes del FIFA 21 para PS5 - PcComponentes

No puede faltar en cualquier lista de éxitos el FIFA 21 PS5. También aquí, el juego se beneficia de las posibilidades de la nueva tecnología y especialmente de los nuevos ’dual sense’ que permiten sentir mucho más los pases y balonazos. El FIFA 21 gana mucho también en realismo y especialmente en el sonido ambiente de los partidos. Una sensación de inmersión en un partido de fútbol mucho más intensa.

Juegos PS Plus

La PS5 dispone de grandes títulos a la venta, pero suscribiéndose a PlayStation Plus también se puede acceder a grandes títulos, especialmente en este mes de marzo.

Final Fantasy VII Remake PS5

Otro título mítico que llega en forma de remake a la PS5. No es una simple adaptación, ya que la historia profundiza en diferentes aspectos más allá del videojuego original. También se mejoran mucho los gráficos y, en general, toda la experiencia de juego. Soldado se une al grupo Avalancha para luchar contra la gran corporación que extrae energía vital del planeta. No puede imaginar lo que le espera.

Maquette PS5

Maquette es un original juego de puzzles en primera persona con planteamientos novedosos - PcComponentes

Un juego de puzzles en primera persona con un enfoque diferente y muy original. Maquette, además, combina los puzzles con una entretenida historia de amor y una estética que enganchan desde el primer momento y es también uno de los juegos del mes de PS Plus.

Remnant: From the ashes PS5

Acción a raudales es lo que espera a los jugadores en Remnant: From the ashes - PcComponentes

Remnant: from the ashes es otro de los juegos del mes de PS Plus. Un título de acción en el que enfrentarse a una gran variedad de enemigos y jefes sin descanso hasta lograr salvar a la humanidad.

Pero lo primero para disfrutar de estos juegos es comprar la PS5 y el primer paso está en PcComponentes reserva PS5 para poder establecer una alarma de cuando sale a la venta y ser el primero en comprarla. Si eres de los afortunados que ya la tienen, estos son los grandes nombres que no pueden faltar en tu biblioteca para disfrutar al máximo de la nueva reina del gaming.