Descuentos ABC Esta es la ropa de baño de Etam que enciende el Instagram de Patry Jordan y otras influencers La ropa de baño se convierte en el outfit favorito para muchas con la llegada del verano

Descuentos ABC

Actualizado: 05/07/2018 18:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si aún no has encontrado las prendas perfectas para esta temporada, toma nota de los modelos de Etam preferidos de las influencers de moda, que están arrasando en instagram, y no tardes en hacerte con tus tendencias favoritas.

El estampado tropical

El estampado tropical es un indispensable en cualquier colección de moda de baño. Claudia Peris luce un precioso bañador de la marca Etam, con un estampado tropical muy original, y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero con una mezcla de colores muy interesante para el verano, como son el azul turquesa, el rojo, el rosa y el verde.

Se trata de un modelo de bañador de corte clásico, con tirantes gruesos y escote redondo, pero con singulares detalles, que le aportan un toque único, como la cremallera en la parte frontal.

Además, este estampado tropical con motivos de palmeras lo podemos ver también en otras versiones de la misma línea, en bikini de estilo deportivo con braguita normal o de talle alto.

El bañador vuelve a ser tendencia

Desde hace ya algunos años estamos viendo cómo los bañadores están volviendo a estar de moda, y lo podemos confirmar con los modelos que muestran algunas de las instagramers más influyentes, como el traje de baño que lleva Patry Jordan, creadora del gymvirtual, en esta imagen, en color rojo.

Este modelo de Patry Jordan también lo podemos encontrar en la web de Etam en otros tonos básicos, como el verde oscuro y el negro.

Además de los bañadores en colores lisos, también podemos ver otros muchos estampados de moda, como el de animales que luce María F. Rubíes, en color azul petróleo sin tiras que estiliza mucho la figura y evita las marcas blancas en el bronceado.

Trajes de baño de inspiración retro

Esta temporada también triunfan los bikinis y bañadores de estilo retro, como nos muestran las influencers de moda más conocidas del país en su instagram. El bikini de Etam que nos presenta Claudia Peris está formado por un sujetador de triángulo anudado al cuello, con estampado de lunares y por una braguita alta, que estiliza mucho la figura.

Por otro lado, el modelo Rachelle que lucen Raquel Rodríguez, Silvia Muñoz de Morales y Teresa Bass también es un bikini de inspiración retro, que destaca por su versatiidad. Como vemos, se puede usar de diferentes formas, estraple, con tiras o incluso se puede utilizar la parte de arriba para salir con un estilo casual, como hace Raquel Rodríguez, la editora del blog de moda Mi tacón de quita y pon, que lo combina con un pantalón de cuadros de la misma tonalidad.

En Etam nos encontramos con distintas versiones de este modelo, sujetador push up anudado al cuello, con detalle de botones o con un lacito, todos ellos con un precioso estampado de cuadros vichy, que queda bien con todas las tonalidades de piel. Además, está disponible con braguita de talle alto o con braguita clásica.

El bañador color azul petróleo de Alex Rivière también nos transmite una imagen clásica y muy femenina y sugerente al mismo tiempo, gracias a su original diseño, con los tirantes cruzados en el pecho.

Con el código descuento Etam puedes conseguir los precios más asequibles en todos los modelos de bikinis y bañadores de la marca.

Los clásicos bikinis de triángulo

Por muchos años que pasen siempre queda un hueco para los tradicionales bikinis en forma de triángulo en las mejores colecciones de ropa de baño.

Algunas influencers que apuestan por este tipo de modelos son Claudia Peris, que lleva un bikini con un llamativo estampado geométrico con la braguita anudada en los laterales, y Paddy Smith, que vemos con un favorecedor vestido de baño en color rosa claro, que resalta su bronceado. En este último modelo, el sujetador está anudado al cuello y la braguita en los laterales, y está rematado por detalles de volantes, que le aportan un toque muy femenino.

Nina Urgell también se decide por este tipo de diseño, con un sencillo bikini triangularanudado al cuello en color rojo, que tiene un bonito estampado de estrellas y de lunares, terminado con unos sutiles volantes, tanto en el sujetador como en la parte inferior.