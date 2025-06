El chef Gordon Ramsay escoge Ibiza para abrir su primer restaurante en España: así es Hell's Kitchen

La gastronomía tiene el poder de beber de muchos conceptos diferentes, como pueden ser la tradición, la vanguardia, el gusto por la estética o incluso el lujo y la exclusividad.

Estos elementos vienen condicionados por los alimentos y platos que se preparan pero, también, por quién es la persona que los cocina o que idea las recetas. A esto se suma el entorno y la ubicación en la que se degusta la comida.

Gran prueba de ello es la reciente apertura del primer restaurante del chef Gordon Ramsay en España este lunes, 9 de junio. Hell's Kitchen Ibiza es también el único restaurante del cocinero con este nombre en toda Europa, recibiendo el mismo título que uno de los programas de televisión que hicieron famoso a Ramsay, quien ha llegado a acumular 17 estrellas Michelin en toda su carrera.

Británico de nacimiento pero con gran parte de su carrera desarrollada en Estados Unidos, Gordon Ramsay cuenta con una marcada personalidad que también se traslada a su cocina y que todavía no había llegado a España. Ahora lo hace por todo lo alto y el lugar escogido como ubicación del nuevo local no ha sido otro que la isla de Ibiza.

Interior de Hell's Kitchen en The Unexpected Ibiza Hotel The Unexpected Ibiza Hotel

En la isla blanca, el recién inaugurado The Unexpected Ibiza Hotel es el lugar exacto donde se va a poder disfrutar del nuevo Hell's Kitchen, que desde el pasado 9 de junio queda abierto para cenas todos los días de la semana.

Tras la renovación y 'rebranding' del hotel, que antes era The Ushuaïa Tower, la extravagancia y la gastronomía se unen en el corazón de la espectacular Playa d'en Bossa, sirviendo como escenario en el que degustar las exquisitas recetas de uno de los chefs más famosos de la televisión.

Con un túnel que parece ser la entrada al inframundo, las creaciones de Ramsay consiguen elevarse hasta el cielo en un entorno donde se respira el lujo y la exclusividad. Asientos de terciopelo, telas colgantes, luces tenues amarillas y azuladas, entretenimiento en directo y una cocina abierta en la que observar a los chefs en acción, suponen solo lo que envuelve a los verdaderos protagonistas: los platos más míticos de Gordon Ramsay.

Entrada a Hell's Kitchen en The Unexpected Ibiza Hotel Marina Ortiz

Platos de Hell's Kitchen Ibiza, el primer restaurante de Gordon Ramsay en España

De una variada y apetitosa carta hemos podido degustar propuestas que ya han triunfado en sus restaurantes de Las Vegas, Lake Tahoe, el sur de California, Atlantic City, Washington DC, Foxwoods o Miami, algunas de ellas ligeramente adaptadas a la gastronomía de nuestro país. Estos son varios de los platos estrella que se preparan en el Hell's Kitchen de Gordon Ramsay en Ibiza:

- Croqueta de costilla y chorizo: llevan costilla estofada, chorizo, cheddar, queso, romesco y almendra marcona. Aunque la receta original sustituye la bechamel por puré de patata, en Ibiza podrás probar la versión que hace gala de nuestras típicas croquetas españolas, con un rebozado crujiente y ligero.

- Vieiras a la sartén: a las que acompaña puré de maíz, lardones de bacon, maíz asado y chalotas encurtidas. Bocados delicados de mar llenos de sabor.

- Risotto de langosta: la langosta escalfada en mantequilla queda equilibrado junto al limón confitado, hinojo y parmesano del arroz, que resulta refrescante y untuoso en boca.

-Lubina a la plancha: este pescado va con vinagreta de lima, y espinacas frescas, siendo uno de los platos más sencillos de la lista.

-Wellington de ternera: la joya de la corona, sobre puré de patata y demi-glace de vino tinto junto a tubérculos glaseados. El solomillo Wellington de Ramsay es su plato más icónico y representativo. Si lo pruebas, sabrás por qué.

-Tarta de queso: al estilo vasco, con mermelada de arándanos y moras que hace un guiño a uno de los postres más populares en España.

Risotto de langosta, lubina a la plancha, solomillo Wellington y tarta de queso estilo vasco Marina Ortiz

Todo ello con un fantástico maridaje a cargo de champán de Moet & Chandon Rosé, Imperial y NIRO, estas dos últimas botellas de edición limitada de Pharrel Williams, con luz incluida en la base del recipiente de vidrio.

Gordon Ramsay, emocionado por llegar a Ibiza

En declaraciones a Palladium Hotel Group, cadena hotelera al frente de The Unexpected Ibiza Hotel, el chef Gordon Ramsay, expresó: «No podría estar más emocionado de llevar Hell's Kitchen a Ibiza esta temporada. Su increíble energía, la vibrante vida nocturna y su cocina de clase mundial, hacen a Ibiza el destino perfecto para ofrecer la experiencia única de Hell's Kitchen. Estoy deseando introducir un nuevo nivel gastronómico en la isla, ofreciendo a los ibicencos y a los visitantes internacionales este concepto tan especial. En Hell's Kitchen les espera una mezcla de sabores y cócteles deliciosos, entretenimiento excepcional y el ambiente inolvidable que ha hecho de Hell's Kitchen la sensación mundial que es».

Barra del restaurante Hell's Kitchen en The Unexpected Ibiza Hotel The Unexpected Ibiza Hotel

Por su parte, Ana Morillo, Corporate Managing Director for All Inclusive & High Energy Brands at Palladium Hotel Group, señaló: «Estamos encantados de asociarnos con Gordon Ramsay Restaurants para traer la icónica experiencia Hell's Kitchen a Europa por primera vez. Su apertura en The Unexpected Ibiza Hotel, uno de los lanzamientos más significativos de Palladium Hotel Group este año, marca un hito para nosotros. Hell's Kitchen Ibiza ofrecerá una experiencia gastronómica audaz y vibrante que captura a la perfección el espíritu de la isla y de nuestra marca».