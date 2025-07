Una británica que vive en España señala lo que más le gusta de nuestro idioma: «Nunca tienes la culpa...»

Mudarte a un país extranjero no es sencillo. La barrera cultural o el idioma pueden ser escollos que dificulten la adaptación a un nuevo lugar. Sobre todo, cuando los cambios llegan siendo ya adulto. Anna es una joven migrante que se mudó a España hace dos años. Es conocida en sus redes sociales como @annainespana y se describe a sí misma como 'British gurl in Spain', es decir, 'chica británica en España'.

Esta influencer disfruta compartiendo con sus seguidores sus experiencias en su nuevo país. Su comunidad online está creciendo, gracias a que sube contenido muy variado: cuáles son las palabras españolas que no tienen traducción literal al inglés, costumbres a las que todavía no se ha acostumbrado o cómo practicar pronunciación.

«¿Sabes algo que me encanta del idioma español en comparación con el inglés?», se pregunta la joven en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales. En un vídeo subido a Tik Tok, apunta que «en español siempre tienes menos culpabilidad», dice entre risas.

La joven, que dice en uno de sus vídeos que lo que más le gusta de su vida en España es la música en el Metro y cómo los españoles integran a sus hijos en los planes nocturnos, explica en el vídeo que en español, muchas veces en nuestro idioma, cuando se nos cae algo de las manos, por ejemplo, se dice «se me cayó y se me rompió». Es decir, «tiene la culpa el objeto o lo que sea», dice la chica entre risas.

Mientras tanto, en ingles, cuenta que dicen 'I dropped it', «osea tengo yo la culpa, intencionadamente», dice la joven que amplía con otro ejemplo: «Si yo salgo de casa y después de unos minutos me doy cuenta de que no tengo mi cartera, digo ah se me olvidó, y si no la encuentro ¡se me perdió!», sostiene la chica, como si uno no tuviera la culpa de esa acción. En inglés, sin embargo, dice que habría que decir 'I lost it'; es decir «lo perdí», por lo tanto «la persona siempre tiene la culpa».

«Me fascina, definitivamente prefiero el español», finaliza en tono de broma la joven.