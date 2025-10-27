Una azafata de jets privados explica lo que la obligan a hacer para trabajar en sus vuelos: «Nadie me cree cuando digo...»

El mundo de las azafatas se rige por normas rigurosas, que en el caso de los vuelos privados pueden llegar a ser incluso más estrictas. En este sector, la apariencia y los cuidados personales no son detalles menores, y pueden llegar a sorprender a ... quienes los desconocen.

Sobre este tema ha hablado en TikTok la usuaria @Consejos.belleza0, una joven que afirma haber trabajado cinco años como azafata en vuelos privados. En una de sus publicaciones, la joven comparte detalles de la rigurosa rutina de belleza que le obligaban a seguir sus empleadores.

«No querían azafatas con dientes amarillos, así que me hacían cepillarme solo con una crema dental de una marca concreta», comenta al principio del vídeo. Según ella, este producto es el único que les permitían usar, ya que garantiza dientes más blancos de manera natural.

«Aumenté una talla de copa en dos meses»

A lo largo de su relato, la usuaria describe otros cuidados que fueron impuestos en su lugar de trabajo. Cuenta que una de las exigencias más radiales para las azafatas con senos pequeños era tomar diariamente té de fenogreco, una bebida que, según asegura, ayuda a aumentar el volumen del busto. «Gracias a esta bebida, aumenté una talla de corpiño en dos meses», afirma la joven.

Otro de los requisitos obligatorios tenía que ver con los productos de higiene personal. Según explica, solo les permitían utilizar jabones naturales tanto para el rostro como para el cuerpo. Esta limitación se debía a la creencia de que los jabones comerciales dañan la piel y generan irritaciones no deseadas.

Uno de los temas más controvertidos que comparte la azafata involucra la alimentación. La joven asegura que consumir sandía era parte de la rutina de todas sus compañeras, un hábito que, según le explicaron, contribuía a controlar el olor corporal en la zona íntima. «Cómo usábamos faldas cortas, nos hacían comer sandía para no apestar allá abajo», dice.

En cuanto al maquillaje, la usuaria menciona que no se les permitía usar máscara de pestañas, así que tenían que aplicarse un producto para hacer que crecieran de forma natural.