Albert Rivera, expolítico: «Ni cuando te caes debes pensar que te has caído, sino levantarte para volver a volar»

Albert Rivera se deja ver cada vez menos ante los medios de comunicación. Tras abandonar la política activa en el año 2019, cediendo el cetro de Ciudadanos, el expolítico se vio abocado a reinventarse, tal y como él ha explicado en varias ocasiones. ... A día de hoy ejerce como docente, participando en varios posgrados, uno especializado en liderazgo y otro en oratoria. Él se manifiesta de forma clara sobre las diferencias entre ser un líder y un jefe, sin dejar de lado su experiencia en el ámbito político: «Una cosa es un jefe, que hay muchos, y otra es que una persona ejerza el liderazgo, que sea líder, porque no es lo mismo».

De estos aspectos ha tratado en el II Congreso Internacional de Derecho Deportivo Isla de Tenerife, haciendo cierta comparativa entre lo que sucede en el deporte de élite y en el mundo de la política. «Hay deportistas que tienen carreras cortas, intensas, con gran notoriedad y es verdad que en los partidos pasa similar, solo que igual algunos se pasan más tiempo del que querríamos», comentó de manera irónica en una entrevista para Herrera en Cope Canarias. En esta entrevista habló sobre cómo optó por reconducir sus pasos cuando dejó Ciudadanos y ha sorprendido por su forma de abordar el tema.

La advertencia sobre los jefes

Albert Rivera ha hecho referencia a la exposición que conllevó un puesto de trabajo como el suyo y ha apuntado que para mantenerse como líder es fundamental «cuidar esa percepción que llega a la gente, con ejemplaridad, sabiendo gestionar equipos y personas, con la toma de decisiones. Eso es lo que hace que la gente te mantenga en esa condición de líder, que no se tome como un cargo nada más».

El periodista ha preguntado a Albert Rivera si se siente menos líder ahora que no está al frente de un partido y él ha respondido de forma contundente: «Cuando tienes un cargo notorio como era mi caso y en las urnas te votan más de cuatro millones de personas, pues es verdad que se trata de un liderazgo explícito, pero tengo que decir que mi aprendizaje en estos años no ha sido solo el cómo gestionar cuando llegas arriba, que ahí todo es fantástico, sino cuando te caes, aprender de los errores. Ni eres tan bueno cuando estás arriba ni cuando estás abajo. Ni cuando te caes debes pensar que te has caído, sino levantarte para volver a volar».

Albert Rivera también ha dado su opinión sobre la erótica del poder. Ha confesado que a él no le resultó así, que en «esa exposición hay algo de jerárquico en lo que no me reconozco, como una visión antigua de la política porque el ego nos hace mucho daño a todos».

«Trabajar y seguir trabajando, que no se rindan» Albert Rivera expolítico

Ha añadido que a sus alumnos les aconseja «trabajar y seguir trabajando, intentándolo muchas veces, que no se rindan». Ha llegado a afirmar que «se está perdiendo eso en este mundo tan voraz y echo de menos que la gente entienda que las cosas cuestan mucho, que nadie regala nada».