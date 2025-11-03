Suscribete a
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

Albert Rivera, expolítico: «Ni cuando te caes debes pensar que te has caído, sino levantarte para volver a volar»

Tras dejar Ciudadanos recondujo su carrera hacia la enseñanza y la formación y comparte reflexiones sobre liderazgo y los valores que te convierten en un buen profesional

Raúl González Blanco, tajante sobre el comportamiento de las nuevas promesas del fútbol español: «Les animo a que salgan de fiesta»

Albert Rivera
Albert Rivera abc

Maria Sánchez Palomo

A día de hoy ejerce como docente, participando en varios posgrados, uno especializado en liderazgo y otro en oratoria. Él se manifiesta de forma clara sobre las diferencias entre ser un líder y un jefe, sin dejar de lado su experiencia en el ámbito político: «Una cosa es un jefe, que hay muchos, y otra es que una persona ejerza el liderazgo, que sea líder, porque no es lo mismo».

