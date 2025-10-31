Raúl González Blanco, tajante sobre el comportamiento de las nuevas promesas del fútbol español: «Les animo a que salgan de fiesta»

El fútbol en España es una de las mayores pasiones para muchos. Desde los campos de barrio hasta los grandes estadios, este deporte se vive con mucha intensidad, algo que se puede ver en la devoción de los aficionados de cada equipo.

Si buscamos un ... ejemplo de ello, uno de los clubes que reflejan mejor esa pasión es el Real Madrid. Mundialmente destacado por su historia de éxitos y su espíritu competitivo que ha llevado a lo más alto a multitud de futbolistas, el conjunto blanco ha visto pasar por sus filas a leyendas que han marcado este deporte.

De Alfredo Di Stéfano a Cristiano Ronaldo, pasando por ídolos nacionales como Iker Casillas y Sergio Ramos, el club ha forjado una identidad que se basa, sobre todo, en la exigencia y la predilección por el fútbol.

Entre esos jugadores icónicos, destaca Raúl González Blanco quien, para muchos, ha sido uno de los mejores de la historia del equipo blanco. Ahora, lejos de los terrenos de juego pero siempre vinculado al fútbol de alguna manera, Raúl puede reflexionar sobre diferentes cuestiones en cuanto al deporte y al equipo.

Raúl González, sobre las nuevas estrellas del fútbol: «Algo tienen que sacrificar»

Así lo ha hecho en el podcast 'Con mucho de', donde, entre otros temas, ha dado su visión sobre cómo llevan sus carreras las nuevas generaciones y estrellas del balón, como la de Lamine Yamal o Vinicius Jr. En este sentido, la entrevistadora le pregunta sobre qué es lo que no soporta como técnico, una vez ha pasado al otro lado en un equipo de fútbol, de jugador a entrenador. Así, hablan sobre educar en buenos hábitos y en tener disciplina, aunque con ciertos permisos.

«Algo tienen que sacrificar. Yo al final debuté muy joven y ellos están en ese periodo de 18, 19, 20 años, que es una edad muy bonita para muchas cosas, que te sientes joven, fuerte, con mucha energía», comienza diciendo Raúl González y, en ese punto, le preguntan si lo que él no tolera es que los jugadores salgan de fiesta.

«Les animo a que salgan de fiesta, pero...»

«No, yo les animo a que salgan de fiesta, pero el día que hay que salir», expresa tajante y sigue explicándose: «Es decir, yo creo que hay tiempo para todo. Al final, hay que tener equilibrio. ¿Cómo no va a salir un chico de 18, 19 ó 20 años? Pero hay que saber los días que sales, cómo sales, cómo te diviertes. Pero salir, claro que tienen que salir».

Aunque se muestra de acuerdo con que estas nuevas generaciones salgan y se diviertan, asumiendo que tienen otra educación y, quizá, otras prioridades o costumbres, puntualiza que no debe ser una norma y se debe mantener la seriedad y el compromiso con el equipo y el deporte: «Tiene que ser una excepción, lo que no puede ser es que todas las semanas salgan», concluye el astro blanco.