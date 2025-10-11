Suscribete a
Un abuelo atraca con un fusil un supermercado para acabar detenido y estar así junto a su nieto encarcelado

El hombre de 69 años quería ayudar así a su familiar, que estaba sufriendo agresiones entre rejas

Un taxista de Barcelona lleva a unos clientes al aeropuerto y esto es lo que pasa al dejarlos: «Me he quedado flipando»

A. Cabeza

Barcelona

Es sabido que el amor por un ser querido puede llegar a provocar que uno cometa locuras y, de hecho, cuando ocurre son muchos los casos que llegan a traspasar fronteras y dar la vuelta por todo el mundo. Recientemente, por ejemplo, se viralizó ... la historia de un joven que pidió matrimonio a su pareja tras fingirle que el avión en el que estaban volando se había estropeado.

