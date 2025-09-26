Un piloto finge que el avión tiene una avería en pleno vuelo con su novia y ella se queda sin palabras al enterarse por qué: «No te asustes»

Un piloto finge una avería en pleno vuelo con su novia y ella se queda sin palabras al enterarse por qué: «No te asustes»

Es habitual que muchos sientan un cierto temor a volar. Algunas personas tienen directamente fobia a subirse a un avión, incluso diagnosticada y tratada por profesionales, mientras que es más frecuente que no exista miedo pero que, ya una vez a mitad de trayecto, uno tienda a pensar que las cosas puedan ir mal por ruidos, movimientos y en general desconocimiento de toda la práctica que envuelve un vuelo.

En todo caso las bromas relacionadas con accidentes de vuelo cuando uno está en su asiento no suelen gustar mucho. Se desconoce qué pensó concretamente Katherine Wareham cuando el piloto de la avioneta en el que iba, que era su pareja Anthony Bordignon, le dijo (de mentira) que había una avería y que tenía que ayudarle a hacer frente a ese problema.

Su cara lo dijo todo y afortunadamente para muchos la historia, que ocurrió hace unos cuantos años, fue grabada y sigue fascinando a día de hoy. La original idea que tuvo él para sorprender a su novia se ha vuelto a viralizar y estos días la están compartiendo 'tiktokers' como el popular Ceciarmy. La publicación suma millones de likes.

El manual para aterrizajes forzosos, la clave

Y es que Anthony tuvo la surrealista idea de pedirle matrimonio durante un vuelo. Como se ve en las imágenes, que él subió en un YouTube y que siguen triunfando en redes sociales, ambos están sentados al frente del aparato cuando de repente empieza a sonar una alarma y ella pasa a estar visiblemente angustiada y a preguntarle a él que qué está pasando.

«Cariño, esto es raro», va diciendo ella mientras ella está muy asustada y él, como un perfecto actor, comenta que «no estoy recibiendo ninguna respuesta de los controles». Por eso le pide si puede mirar el manual que tiene guardado en un compartimento a su izquierda mientras le repite que lo siente mucho y le suplica que «no te asustes».

Anthony también le llega a decir que «quizás tengamos que aterrizar en el campo» y enfatiza que no está bromeando. Él le pide ir a la página dos y ella, con una entereza admirable que seguro que no todo el mundo habría podido tener, empieza a leer el manual para «aterrizajes forzosos».

«Verifica que el anillo del vuelo está activado», empieza a leer ella, a lo que él le confirma que «lo tengo». Kath sigue con los pasos y le insta a iniciar «el procedimiento 'anillo de compromiso'» y a seguir las indicaciones de los puntos 11 a 14. En medio de la lectura, ella parece darse cuenta de lo que va a pasar e interrumpe los pasos para gritar un «te odio» mientras le aparece la sonrisa en la cara.

Y de la risa pasa a un llanto máximo de emoción, con gritos incluidos. Él, impasible, le pide que lea los próximos pasos. «¿Amará el piloto a la pasajera para siempre?», sigue Kath entre sollozos mientras él le pide que siga y ella lanza el final «¿quieres casarte con el comandante del vuelo?». Ella no puede evitar ponerse a llorar y es entonces cuando Anthony muestra su emoción y se agacha para coger una caja roja con el anillo de compromiso dentro.

El vídeo viralizado se corta en ese momento pero lo que sí permiten saber las redes sociales es que se casaron en 2017 y que a día de hoy ambos siguen felizmente casados en Canadá y con cinco hijos, cuyos 'gender reveals' por cierto tampoco dejaron indiferente a nadie.