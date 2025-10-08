El mejor teatro amateur de España llega a Utrera del 10 al 12 de octubre

Utrera es una tierra muy vinculada al mundo del teatro. En esta tierra nacieron Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, dos de los más grandes autores del género teatral que ha dado España. Así, este fin de semana, en homenaje a los dos insignes hermanos, la ... ciudad va a acoger la quinta edición de la Muestra Nacional de Teatro Amateur que lleva su nombre, en una iniciativa a la que se han presentado compañías de toda España.

Del 10 al 12 de octubre, a las 20.30 horas, las puertas del teatro municipal se van a abrir de par en par para acoger tres representaciones que van a hacer las delicias de los amantes del mundo del teatro. Los asistentes van a poder ver las tres obras seleccionadas por el jurado de entre las numerosas solicitudes que se han recibido a lo largo de los últimos meses. En total se han presentado 86 obras, representadas por 71 compañías, procedentes de 22 provincias de toda la geografía nacional.

V Muestra Nacional Hermanos Álvarez Quintero Cuándo: Del viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre de 2025

Dónde: Teatro Municipal Clemente de la Cuadra. Calle Sevilla, 24. Utrera (Sevilla)

Horario: A las 20.30 horas

Entradas: A la venta en este enlace

Precio: Cada función 5 euros, bono para ver las tres funciones, 10 euros

En este caso las elegidas han sido dos compañías andaluzas y otra procedente de Castilla La Mancha. Se van a poder ver dos comedias y un drama de suspense. La entrada para cada una de las obras está a la venta al precio de cinco euros por función, mientras que también existe un bono que al precio de diez euros permite ver las tres obras.

El viernes 10 de octubre se representará 'El cadáver del señor García', de la compañía La Trastienda Teatro, procedente de Pozoblanco. El sábado 11 de octubre será el turno para Carpe Diem Teatro, que procedente de Tomelloso llevará a cabo la interpretación de la obra 'La habitación del niño'. El ciclo se cierra el domingo 12 de octubre con la obra 'La vida resuelta', que será llevada a escena por la Compañía Fantabulosa.