ópera

El Festival de Ópera de Sevilla afronta esta semana su recta final con 'Don Juan no existe', 'Es lo contrario' y recitales

La programación de los próximos días reúne la ópera contemporánea de Helena Cánovas en la Real Fábrica de Artillería, las voces de Elena Sancho Pereg, Mónica Redondo y Teodora Oprisor en el Espacio Turina, la experimentación de César Camarero y el recital de Nerea Berraondo y Anna Malek como cierre del Festival

La ópera 'Don Juan no existe' podrá verse este martes y el jueves en la Fábrica de Artillería
El Festival de Ópera de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su delegación de Turismo y Cultura, afronta su recta final con una programación que pone el foco en la creación contemporánea, las nuevas miradas sobre el mito y la ... fuerza de las voces femeninas. 'Don Juan no existe', 'Es lo contrario' y los recitales de Elena Sancho Pereg, Mónica Redondo y Teodora Oprișor, Nerea Berraondo y Anna Malek cierran una edición que ha situado a Sevilla en el centro del panorama lírico nacional.

