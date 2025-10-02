Luisa Martín: «Ya he hecho muchísimo drama, ahora estaría bien hacer comedia»

Luisa Martín es una de esas caras conocidas de la cultura española. Quien no la conoce por 'Bajo sospecha', lo hace por 'Médico de familia', 'Desaparecida' o 'Servir y proteger'. Después de haber forjado una carrera sólida en diferentes formatos, la ... actriz regresa a las tablas con Olivia Molina en 'Malditos tacones', una obra que habla de poder, corrupción y sometimiento a través de dos mujeres atrapadas en un mundo que no fue diseñado para ellas. Este fin de semana, la capital hispalense podrá disfrutar de este duelo teatral en el Cartuja Center CITE.

La idea de formar parte de este proyecto surgió a raíz de Magüi Mira, directora de 'Malditos tacones', con quien ya había trabajado. «La propuesta me encantó. Me impactó y pensé que podía ser algo muy bueno para mí», recuerda. Tampoco era la primera vez que compartía guión con Olivia Molina, ya lo hizo en la segunda temporada de 'Bajo sospecha'. Sin embargo, el proceso de preparación esta vez ha sido diferente, «especialmente exigente», al seguir un método que les obligaba a ensayar en soledad para después encontrarse en escena «y no contaminarnos» por el camino.

En esta ocasión, Martín encarna a Victoria Barton, una multimillonaria de carácter complejo y con «una educación británica muy estricta». Su personaje poco tiene que ver con ella. Victoria carga una mochila emocional que pesa toneladas, mientras que Luisa dice estar «más liberada. Mi personaje tiene que liberarse en cada función», confiesa. Apenas encuentra semejanzas con ella, salvo un detalle irónico: «Ahora mismo las dos somos rubias».

Martín defiende que la obra no lanza un mensaje exclusivamente feminista, sino una reflexión sobre el mal uso del poder. Eso sí: no duda en señalar que «la sociedad no está diseñada para las mujeres; ya desde el mito de la costilla de Adán parece que ocupamos un segundo lugar«. No obstante, la reivindicación «es más bien generalista. Se habla del mal uso del poder, pero también se deja claro que las mujeres podemos llegar a lo más alto del mismo», aclara.

'Malditos tacones' Fecha y hora: sábado 4 de octubre a las 20 horas; domingo 5 de octubre a las 18 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo Da Vinci, 7.

Muchos actores hablan de la magia del teatro, y Luisa Martín coincide con ellos. «Es una aventura que se renueva cada noche». La adrenalina del directo, la respuesta inmediata del público y los nervios antes de que se apaguen las luces son ingredientes que la mantienen «muy alerta, muy viva». Aún así, no se decanta por un formato en concreto porque «lo esencial es tener un personaje que te permita ser, explorar, ya sea en cine, televisión o teatro«. Al fin y al cabo, »esto es una carrera de fondo, y no siempre una puede hacer lo que quiere«, una idea que se debe tener presente cuando alguien empieza en el mundo de la actuación. A lo que se suma que »no hay que tener prisa. Cuando subes muy deprisa, también puedes caer igual de rápido«.

Con una trayectoria marcada por el drama, la actriz confiesa que le gustaría profundizar más en la comedia, aunque lo importante para ella es seguir trabajando y que el público siga respondiendo. Por eso, este fin de semana Sevilla será testigo de cómo Victoria Barton se libera cada noche, tanto el sábado como el domingo, sobre el escenario, mientras Luisa Martín sigue fiel a su sueño más simple y a la vez más grande: seguir interpretando.