Ana Duato: «Después de tanto tiempo esperando hacer algo de teatro, vi que este era el momento»

Conocida por dar vida durante más de dos décadas a Mercedes, la madre de los Alcántara en la mítica serie 'Cuéntame cómo pasó', Ana Duato regresa al teatro encarnando a Anne-Marie en 'La música', la obra de Marguerite Duras. Lo hace acompañada por ... Darío Grandinetti y bajo la dirección de Magüi Mira, y marca su vuelta a los escenarios tras 25 años de ausencia, devolviendo a Ana Duato a sus orígenes interpretativos.

La obra presenta el reencuentro de una pareja que años atrás compartió una vida en común. 'La música' reflexiona sobre el amor, la pérdida, el paso del tiempo, las palabras que nunca se dijeron y todo lo que queda atrás cuando muere una relación.

El estreno tuvo lugar el pasado 26 de febrero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, iniciando así una gira que llevará este reencuentro por distintos escenarios del país, entre ellas, Sevilla. Este sábado 7 de mayo, la ciudad tendrá una cita en el Cartuja Center. Cabe destacar que para este espectáculo, el recinto ha puesto a disposición del público una promoción del 2x1 en entradas.

¿Cómo consiguió este papel?

- Este papel llega de la mano de la productora Okapi y de la mano de Magüi Mira, que guardaba este proyecto con mucha ilusión desde hace tiempo. La verdad es que, después de tanto tiempo esperando hacer algo de teatro, que ya me apetecía, vi que este era el momento adecuado para hacerlo.

- ¿Cómo ha vivido el regreso a los escenarios?

- He vuelto con muchas ganas y mucha ilusión. En primer lugar, por ir de la mano de Magüi Mira y un texto de Marguerite Duras, que es la combinación perfecta para hablar de cosas que me importan y de las que se siguen hablando todavía, a pesar de ser un texto que está escrito en los años 60. Marguerite era una mujer a la que le gustaba provocar, pero todavía seguimos hablando de lo mismo. Después, cuando se sumó al proyecto Darío Grandinetti, ya fue como: ahora sí que me apetece mucho volver a los escenarios. La obra la estrenamos en febrero, en Madrid, y ya hemos empezado la gira. Está siendo un éxito, estoy muy contenta.

- Después de tantos años en televisión, ¿de qué manera ha influido esa experiencia en su faceta como actriz de teatro?

- Cuando trabajas, partes de la verdad y buscas hacer una disección, no solo de historia, también del personaje, lo que quieres contar, desde dónde lo quieres contar, cómo lo quieres hacer… Ya sea televisión, cine o teatro, partes desde esa primicia. Es verdad que el teatro tiene un proceso diferente, tiene ensayos, que son muy intensos, porque ahí hay un encuentro con el texto, con la dirección y la puesta en escena. Tú tienes ahí un trabajo muy profundo, te abres en canal, abres el corazón y abres todos los sentidos para encontrar al personaje y la importancia de lo que está contando y desde dónde lo está contando. Por otro lado, el día a día en el escenario es diferente porque cada día es diferente. Van cambiando también los asistentes, y el público es muy importante en el teatro, porque cada día te ofrece algo diferente, además de emocionarse con el espectáculo de maneras muy distintas. Todo va cambiando cada día, va creciendo, va evolucionando, y esa es una parte del teatro muy bonita, muy viva.

- En esta ocasión, interpreta a Anne-Marie. ¿Cuál ha sido el mayor reto de este papel?

- Al ser una mujer, siempre interpreto a mujeres, y creo que las mujeres en sí ya somos muy poderosas. He tenido la suerte durante muchos años de interpretar a Mercedes Alcántara, que era una mujer muy emprendedora y valiosa en todos los sentidos. Anne-Marie tiene también ese aspecto como mujer, a pesar de vivir en otra época y con otras circunstancias. Ella lucha por su libertad, por su independencia, se reconstruye después de un amor que le ha dejado unas heridas grandes, se autodescubre y empieza a elegir ser la mujer que quiere ser. Proyectar todo eso, ha sido un reto.

- ¿Hay algo que este personaje le haya ayudado a descubrir de sí misma?

- ¡Eso siempre! Yo aprendo mucho de mis personajes porque son otras mujeres con vidas y circunstancias diferentes a la múa. Anne-Marie es una mujer de contrastes, que a pesar de ser muy poderosa, es muy vulnerable. Es una mujer que busca la libertad pero también es dependiente del amor, de la gente a la que quiere, de ese amor perdido. Siempre es muy interesante cuando los personajes tienen conflictos internos, eso es un regalo para el actor.

- ¿Cómo ha preparado este papel?

- Yo preparo los personajes, tanto para el cine y el teatro como para la televisión, desde un único lugar: la verdad. La verdad en la búsqueda de las emociones y del conflicto. Está el trabajo del actor, guiado, por supuesto, por un director y un texto que en el teatro es como la palabra, tiene mucha importancia.

- Hablando de palabras, ¿qué mensajes pretende transmitir esta obra, que incluye temas tan universales como el amor o la nostalgia?

- Creo que más que mensajes, hace que el público se plantee preguntas que hacerse. Cuando tú has vivido un amor importante en tu vida, pasa a formar parte de tu identidad, de lo que eres, de tu persona, para siempre. Al final son las experiencias las que te hacen ser o querer ser de alguna manera. Uno se proyecta hacia el lugar donde quiere ir, y a lo mejor en el camino encuentras otro amor, o no, o vives ahí colgado de ese amor para siempre. Anne-Marie es un personaje que ha sobrepasado eso, el dolor y las heridas, y se proyecta en una nueva vida, en la Anne-Marie que quiere ser independiente. Ella es artista, pinta, se va a ir a pintar a otro país. Que haya superado un amor, no quiere decir que no le duela cuando durante una noche se cuentan cosas que nunca se habían contado, cuando se dan cuenta de que se siguen amando pero es imposible seguir con esa relación porque les hace demasiado daño. El amor es complejo, y no se puede generalizar porque la vida y la historia de cada uno es intransferible.

- ¿Qué papel juega la música?

- Cuando Marguerite habla, se refiere a la música del amor como esa música que no deja de sonar. Un intento desesperado de escribir la partitura imposible del amor. Ella lo describe así: el amor es como la música, como una partitura que nunca termina.

'La música' Fecha y hora: 7 de junio a las 21 horas.

Lugar: Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

- ¿Qué expectativas tiene de 'La música' en Sevilla?

- A mí me apetece muchísimo ir a Sevilla. Es una ciudad preciosa, llena de alegría y de su gente maravillosa. Eso es siempre lo bonito que tiene ir de gira, que vas a muchos lugares y el público, al ser también distinto, reacciona de manera diferente a la función. Con lo cariñosa y cálida que es la gente en Sevilla, espero que nos reciban muy bien.